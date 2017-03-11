|
Кубок мира. Смешанная эстафета. Кривко, Писарева, Абашев и Воробей примут участие в гонке
12.03.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
12 марта в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.
Кубок мира
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
Начало гонки – 18.15 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Германия (Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 марта в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии