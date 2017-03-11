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Кубок мира. Смешанная эстафета. Кривко, Писарева, Абашев и Воробей примут участие в гонке

12.03.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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12 марта в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

Начало гонки – 18.15 по белорусскому времени.

Старт-лист

1. Германия (Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
2. Норвегия (Марте Ульсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)
3. Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе)
4. Россия (Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев)
5. Италия (Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш)
6. Швеция (Муна Брурссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем)
7. Чехия (Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж)
8. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный)
18. Беларусь (Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев, Максим Воробей)

 
 
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12 марта в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.

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