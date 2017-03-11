НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Юты», «Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Портленда» и другие результаты
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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука дома сыграет с идущей на 4-м месте на Западе «Ютой». В противостоянии обескровленных лидеров конференции «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
11 марта, 23.00,
«Chesapeake Energy Arena»
Оклахома-Сити
(33 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь),
Уэстбрук (22),
Оладипо (15),
Гибсон (11 + 9 подборов),
Адамс (8) Роберсон старт;
(16),
Кантер (5),
Абринес (2),
Сабонис (0),
Кристон (0),
Макдермотт (0). Грант
Юта
(9),
Джордж Хилл (9),
Хэйворд (5),
Джонсон (4),
Худ (2) Уити старт;
(22),
Экзам (21 + 7 подборов),
Беркс (10),
Лайлс (8),
Боломбой (7),
Нето (4),
Диао (3). Инглс
Дата проведения
11 марта, 23.30,
«Staples Center»
Клипперс
(30 + 7 передач),
Пол (19 + 20 подборов),
Джордан (15 + 10 подборов + 6 передач),
Гриффин (12),
Редик (2) Мба а Муте старт;
(11),
Спейтс (8),
Кроуфорд (6),
Фелтон (6),
Риверс (3). Джонсон
Филадельфия
(16),
Шарич (14),
Окафор (13),
Ковингтон (9 + 10 передач),
Макконнелл (9) Луваву-Кабарро старт;
(24 + 9 подборов),
Холмс (9),
Стаускас (4 + 8 передач),
Родригес (2). Андерсон
Дата проведения
12 марта, 01.00,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(28 + 7 подборов),
Харрис (24 + 15 подборов),
Драммонд (19 + 8 передач),
Джексон (9),
Колдуэлл-Поуп (7) М-с Моррис старт;
(11),
Луэр (4 + 6 передач),
Смит (4),
Джонсон (4),
Бэйнс (2),
Хиллиард (0). Буллок
Нью-Йорк
(18 + 6 блок-шотов),
Порзингис (14 + 9 подборов),
Эрнангомес (13 + 7 подборов),
Ли (13),
Энтони (11) Роуз старт;
(12),
Рэндл (6),
Кузминскас (3),
Холидэй (2 + 8 подборов),
О’Куинн (0),
Бэйкер (0),
Вуячич (0),
Томас (0). Пламли
Дата проведения
12 марта, 03.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(27 + 10 подборов),
Марв. Уильямс (24 + 8 подборов + 12 передач),
Уокер (24 + 8 передач),
Батюм (8),
Кидд-Гилкрист (6 + 9 подборов) Зеллер старт;
(14),
Лэмб (12),
Белинелли (4),
Вуд (3). Робертс
Новый Орлеан
(46 + 21 подбор),
Дэвис (16),
Хилл (15 + 13 передач),
Холидэй (11 + 6 потерь),
Казинс (2) Томпсон старт;
(19 + 6 передач),
Кроуфорд (14),
Каннингем (2),
Мур (0). Фрэйзер
Дата проведения
12 марта, 03.00,
«Amway Center»
Орландо
(20 + 16 подборов),
Вучевич (16),
Гордон (15),
Фурнье (11),
Росс (8 + 10 подборов + 6 передач) Пэйтон старт;
(9),
Уотсон (7),
Грин (7),
Хезонья (6 + 8 подборов),
Бийомбо (5),
Огастин (0),
Уилкокс (0),
Рудеж (0). Циммерман
Кливленд
(24 + 12 подборов + 13 передач),
Джеймс (22 + 8 подборов + 7 передач),
Ирвинг (15),
Шамперт (14 + 13 подборов),
Томпсон (3) Джефферсон старт;
(12),
Фрай (11),
Джей Ар Смит (10),
Уильямс (5),
Уильямс (0),
Лиггинс (0). Джонс
Дата проведения
12 марта, 04.00,
«Bradley Center»
Милуоки
(19),
Снелл (18 + 7 передач),
Адетокумбо (16),
Деллаведова (11 + 8 подборов),
Миддлтон (0) Макер старт;
(12),
Монро (11),
Хенсон (10),
Вон (5),
Терри (0). Хоуз
Миннесота
(35 + 14 подборов),
Таунс (22 + 8 передач),
Рубио (11),
Уиггинс (7),
Дженг (4) Раш старт;
(8),
Бьелица (4),
Данн (4),
Мухаммад (0). Джонс
Дата проведения
12 марта, 04.00,
«American Airlines Arena»
Майами
(20 + 5 потерь),
Уэйтерс (15),
Драгич (12 + 14 подборов + 4 блок-шота),
Уайтсайд (7),
Макгрудер (6) Бэббит старт;
(16),
Джонсон (12),
Дж. Джонсон (11),
Эллингтон (3),
Ричардсон (2). Рид
Торонто
(17),
ДеРозан (14),
Пауэлл (10 + 10 подборов),
Валанчюнас (9),
Ибака (6) Джозеф старт;
(13),
Райт (6 + 9 подборов),
Пелтль (5),
ВанВлит (5),
Паттерсон (4),
Сиакам (0). Такер
Дата проведения
12 марта, 04.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(21),
Миллс (13 + 8 подборов + 6 передач),
Андерсон (12),
Ли (9 + 7 подборов),
Дедмон (5) Грин старт;
(13),
Бертанс (10 + 7 подборов + 5 потерь),
Пау Газоль (8),
Форбс (6),
Симмонс (6 + 6 передач),
Джинобили (4). Энтони
Голден Стэйт
(14 + 9 подборов + 5 потерь),
Барнс (11 + 12 подборов),
Пачулия (2),
Ливингстон (2),
Маккоу (2) Луни старт;
(36),
Кларк (8),
Уэст (4),
МакАду (4),
Джонс (2). МакГи
Дата проведения
12 марта, 05.00,
«FedExForum»
Мемфис
(20 + 11 подборов),
Грин (16 + 5 перехватов),
Конли (8),
Марк Газоль (5),
Эннис (5) Парсонс старт;
(10),
Райт (9),
Рэндолф (4),
Даглас (4),
Картер (4),
Аллен (3),
Дэниелс (2). Харрисон
Атланта
(16 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Шредер (16 + 11 подборов + 6 передач),
Миллсэп (15),
Бэйзмор (8),
Сефолоша (1 + 8 подборов) Хамфрис старт;
(17),
Принс (14),
Кальдерон (9),
Ильясова (8),
Хардуэй (2),
Бембри (1),
Келли (0). Мускала
Дата проведения
12 марта, 05.00,
«American Airlines Center»
Даллас
(23 + 7 подборов),
Барнс (23 + 11 подборов),
Новицки (13),
Феррелл (7 + 7 подборов),
Мэттьюз (3) Сет Карри старт;
(14),
Харрис (6),
Финни-Смит (5),
Бареа (2),
Пауэлл (2 + 7 подборов). Межри
Финикс
(36),
Букер (16 + 8 подборов),
Уоррен (12 + 6 передач),
Бледсоу (5 + 8 подборов),
Крисс (2 + 7 подборов) Джонс старт;
(10),
Уильямс (8),
Юлис (7),
Дадли (4). Барбоза
Дата проведения
12 марта, 06.00,
«Moda Center»
Портленд
(34 + 6 передач),
Макколлум (33 + 7 передач + 6 потерь),
Лиллард (15),
Харклесс (7 + 7 подборов + 5 потерь),
Нуркич (4 + 8 подборов) Вонле старт;
(14),
Крэбб (11 + 8 подборов),
Амину (6),
Ленард (0). Напьер
Вашингтон
(39 + 9 передач + 5 потерь),
Уолл (26 + 6 передач),
Бил (18 + 10 подборов),
Портер (15 + 15 подборов),
Гортат (13 + 11 подборов) М-ф Моррис старт;
(11),
Богданович (3),
Дженнингс (0),
Саторански (0),
Убре (0),
Смит (0). Маинми
Дата проведения
12 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
Сакраменто
(17),
Хилд (13),
Коули-Стайн (10 + 8 подборов),
Куфос (8),
Коллисон (8) Аффлало старт;
(16),
Эванс (7),
Лабиссьер (6),
Лоусон (3),
Толливер (2),
Темпл (2),
Папаяннис (0). Гэллоуэй
Денвер
(24),
Харрис (20 + 14 подборов),
Йокич (15),
Галлинари (8),
Нельсон (6) Чендлер старт;
(14),
Мюррэй (8 + 7 подборов + 8 передач),
Пламли (6),
Эрнангомес (2),
Бартон (2),
Артур (0). Хибберт
Таблица НБА
Статистика НБА
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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
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