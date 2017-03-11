﻿ НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Юты», «Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Портленда» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Юты», «Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Портленда» и другие результаты

12.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука дома сыграет с идущей на 4-м месте на Западе «Ютой». В противостоянии обескровленных лидеров конференции «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Оклахома-Сити – Юта 112:104 (29:23, 33:25, 29:28, 21:28)
Дата проведения
11 марта, 23.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (33 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Оладипо (22), Гибсон (15), Адамс (11 + 9 подборов), Роберсон (8)  старт; Кантер (16), Абринес (5), Сабонис (2), Кристон (0), Макдермотт (0), Грант (0).
Юта
Джордж Хилл (9), Хэйворд (9), Джонсон (5), Худ (4), Уити (2)  старт; Экзам (22), Беркс (21 + 7 подборов), Лайлс (10), Боломбой (8), Нето (7), Диао (4), Инглс (3).

 

Клипперс – Филадельфия 112:100 (32:30, 24:27, 19:22, 37:21)
Дата проведения
11 марта, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Пол (30 + 7 передач), Джордан (19 + 20 подборов), Гриффин (15 + 10 подборов + 6 передач), Редик (12), Мба а Муте (2)  старт; Спейтс (11), Кроуфорд (8), Фелтон (6), Риверс (6), Джонсон (3).
Филадельфия
Шарич (16), Окафор (14), Ковингтон (13), Макконнелл (9 + 10 передач), Луваву-Кабарро (9)  старт; Холмс (24 + 9 подборов), Стаускас (9), Родригес (4 + 8 передач), Андерсон (2).

 

Детройт – Нью-Йорк 112:92 (35:23, 31:30, 23:28, 23:11)
Дата проведения
12 марта, 01.00, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Харрис (28 + 7 подборов), Драммонд (24 + 15 подборов), Джексон (19 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (9), М-с Моррис (7)  старт; Луэр (11), Смит (4 + 6 передач), Джонсон (4), Бэйнс (4), Хиллиард (2), Буллок (0).
Нью-Йорк
Порзингис (18 + 6 блок-шотов), Эрнангомес (14 + 9 подборов), Ли (13 + 7 подборов), Энтони (13), Роуз (11)  старт; Рэндл (12), Кузминскас (6), Холидэй (3), О’Куинн (2 + 8 подборов), Бэйкер (0), Вуячич (0), Томас (0), Пламли (0).

 

Шарлотт – Новый Орлеан 122:125 OT (27:32, 31:27, 20:24, 34:29, 10:13)
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Марв. Уильямс (27 + 10 подборов), Уокер (24 + 8 подборов + 12 передач), Батюм (24 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (6 + 9 подборов)  старт; Лэмб (14), Белинелли (12), Вуд (4), Робертс (3).
Новый Орлеан
Дэвис (46 + 21 подбор), Хилл (16), Холидэй (15 + 13 передач), Казинс (11 + 6 потерь), Томпсон (2)  старт; Кроуфорд (19 + 6 передач), Каннингем (14), Мур (2), Фрэйзер (0).

 

Орландо – Кливленд 104:116 (25:24, 26:35, 28:28, 25:29)
Дата проведения
12 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (20 + 16 подборов), Гордон (16), Фурнье (15), Росс (11), Пэйтон (8 + 10 подборов + 6 передач)  старт; Уотсон (9), Грин (7), Хезонья (7), Бийомбо (6 + 8 подборов), Огастин (5), Уилкокс (0), Рудеж (0), Циммерман (0).
Кливленд
Джеймс (24 + 12 подборов + 13 передач), Ирвинг (22 + 8 подборов + 7 передач), Шамперт (15), Томпсон (14 + 13 подборов), Джефферсон (3)  старт; Фрай (12), Джей Ар Смит (11), Уильямс (10), Уильямс (5), Лиггинс (0), Джонс (0).

 

Милуоки – Миннесота 102:95 (23:19, 25:29, 28:27, 26:20)
Дата проведения
12 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Снелл (19), Адетокумбо (18 + 7 передач), Деллаведова (16), Миддлтон (11 + 8 подборов), Макер (0)  старт; Монро (12), Хенсон (11), Вон (10), Терри (5), Хоуз (0).
Миннесота
Таунс (35 + 14 подборов), Рубио (22 + 8 передач), Уиггинс (11), Дженг (7), Раш (4)  старт; Бьелица (8), Данн (4), Мухаммад (4), Джонс (0).

 

Майами – Торонто 104:89 (32:26, 27:15, 26:22, 19:26)
Дата проведения
12 марта, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уэйтерс (20 + 5 потерь), Драгич (15), Уайтсайд (12 + 14 подборов + 4 блок-шота), Макгрудер (7), Бэббит (6)  старт; Джонсон (16), Дж. Джонсон (12), Эллингтон (11), Ричардсон (3), Рид (2).
Торонто
ДеРозан (17), Пауэлл (14), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Ибака (9), Джозеф (6)  старт; Райт (13), Пелтль (6 + 9 подборов), ВанВлит (5), Паттерсон (5), Сиакам (4), Такер (0).

 

Сан-Антонио – Голден Стэйт 107:85 (33:22, 31:22, 22:19, 21:22)
Дата проведения
12 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Миллс (21), Андерсон (13 + 8 подборов + 6 передач), Ли (12), Дедмон (9 + 7 подборов), Грин (5)  старт; Бертанс (13), Пау Газоль (10 + 7 подборов + 5 потерь), Форбс (8), Симмонс (6), Джинобили (6 + 6 передач), Энтони (4).
Голден Стэйт
Барнс (14 + 9 подборов + 5 потерь), Пачулия (11 + 12 подборов), Ливингстон (2), Маккоу (2), Луни (2)  старт; Кларк (36), Уэст (8), МакАду (4), Джонс (4), МакГи (2).

 

Мемфис – Атланта 90:107 (15:33, 20:14, 22:30, 33:30)
Дата проведения
12 марта, 05.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Грин (20 + 11 подборов), Конли (16 + 5 перехватов), Марк Газоль (8), Эннис (5), Парсонс (5)  старт; Райт (10), Рэндолф (9), Даглас (4), Картер (4), Аллен (4), Дэниелс (3), Харрисон (2).
Атланта
Шредер (16 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Миллсэп (16 + 11 подборов + 6 передач), Бэйзмор (15), Сефолоша (8), Хамфрис (1 + 8 подборов)  старт; Принс (17), Кальдерон (14), Ильясова (9), Хардуэй (8), Бембри (2), Келли (1), Мускала (0).

 

Даллас – Финикс 98:100 (24:25, 23:20, 22:27, 29:28)
Дата проведения
12 марта, 05.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Барнс (23 + 7 подборов), Новицки (23 + 11 подборов), Феррелл (13), Мэттьюз (7 + 7 подборов), Сет Карри (3)  старт; Харрис (14), Финни-Смит (6), Бареа (5), Пауэлл (2), Межри (2 + 7 подборов).
Финикс
Букер (36), Уоррен (16 + 8 подборов), Бледсоу (12 + 6 передач), Крисс (5 + 8 подборов), Джонс (2 + 7 подборов)  старт; Уильямс (10), Юлис (8), Дадли (7), Барбоза (4).

 

Портленд – Вашингтон 124:125 OT (36:30, 34:19, 21:33, 21:30, 12:13)
Дата проведения
12 марта, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (34 + 6 передач), Лиллард (33 + 7 передач + 6 потерь), Харклесс (15), Нуркич (7 + 7 подборов + 5 потерь), Вонле (4 + 8 подборов)  старт; Крэбб (14), Амину (11 + 8 подборов), Ленард (6), Напьер (0).
Вашингтон
Уолл (39 + 9 передач + 5 потерь), Бил (26 + 6 передач), Портер (18 + 10 подборов), Гортат (15 + 15 подборов), М-ф Моррис (13 + 11 подборов)  старт; Богданович (11), Дженнингс (3), Саторански (0), Убре (0), Смит (0), Маинми (0).

 

Сакраменто – Денвер 92:105 (19:25, 25:29, 25:21, 23:30)
Дата проведения
12 марта, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Хилд (17), Коули-Стайн (13), Куфос (10 + 8 подборов), Коллисон (8), Аффлало (8)  старт; Эванс (16), Лабиссьер (7), Лоусон (6), Толливер (3), Темпл (2), Папаяннис (2), Гэллоуэй (0).
Денвер
Харрис (24), Йокич (20 + 14 подборов), Галлинари (15), Нельсон (8), Чендлер (6)  старт; Мюррэй (14), Пламли (8 + 7 подборов + 8 передач), Эрнангомес (6), Бартон (2), Артур (2), Хибберт (0).

 

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