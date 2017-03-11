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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников, «Локомотив» Гомель – «Шахтер»
12.03.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Беларуси
1/4 финала
Первые матчи
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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников, «Локомотив» Гомель – «Шахтер»
Кубок Беларуси 1/4 финала Первые матчи .
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