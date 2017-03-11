﻿ Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников, «Локомотив» Гомель – «Шахтер». 21.by
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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Первые матчи. Минское «Динамо» принимает брестских одноклубников, «Локомотив» Гомель – «Шахтер»

12.03.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Беларуси

1/4 финала

Первые матчи

Локомотив Гомель – Шахтер
Дата проведения
12 марта, 14.00, «стадион ДЮСШ-8»
Онлайн матча

 

Динамо Минск – Динамо Брест
Дата проведения
12 марта, 16.15, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Торпедо-БелАЗ – Слуцк
Дата проведения
15 марта, 17.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Минск – БАТЭ
Дата проведения
15 марта, 18.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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