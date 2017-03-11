Белорусский футболист Иван Денисевич объяснил свое нахождение в списке АБФФ по делу об участии в организации договорных матчей.

«По этому делу я прохожу в качестве свидетеля, что подтверждает имеющийся у меня документ из следственного комитета. До суда я не имею права разглашать какую-либо информацию. Правда, думаю, следственный комитет собрал нужную базу и выдвинет обвинение причастным лицам. Комитет ведь не берет факты из воздуха.

Сейчас созваниваемся с ребятами и многие просто недоумевают, почему они попали в список на сайте АБФФ. Почему всех гребут под одну гребенку – свидетелей, подозреваемых, обвиняемых? Сегодня эта тема очень актуальна для меня, потому что я по франшизе открываю детскую спортивную школу. Из-за появившейся информации близкие люди звонят и интересуются, правда ли я организовываю договорные матчи? Как мне реагировать на такие вопросы? Получается, без решения суда испортили репутацию многим людям», – сказал Денисевич.

АБФФ назвала 26 человек, причастных к договорным матчам. Что нового мы узнали?