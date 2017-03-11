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Иван Денисевич: «Список АБФФ? Получается, без решения суда испортили репутацию многим людям»
12.03.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский футболист Иван Денисевич объяснил свое нахождение в списке АБФФ по делу об участии в организации договорных матчей.
«По этому делу я прохожу в качестве свидетеля, что подтверждает имеющийся у меня документ из следственного комитета. До суда я не имею права разглашать какую-либо информацию. Правда, думаю, следственный комитет собрал нужную базу и выдвинет обвинение причастным лицам. Комитет ведь не берет факты из воздуха.
Сейчас созваниваемся с ребятами и многие просто недоумевают, почему они попали в список на сайте АБФФ. Почему всех гребут под одну гребенку – свидетелей, подозреваемых, обвиняемых? Сегодня эта тема очень актуальна для меня, потому что я по франшизе открываю детскую спортивную школу. Из-за появившейся информации близкие люди звонят и интересуются, правда ли я организовываю договорные матчи? Как мне реагировать на такие вопросы? Получается, без решения суда испортили репутацию многим людям», – сказал Денисевич.
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Белорусский футболист Иван Денисевич объяснил свое нахождение в списке АБФФ по делу об участии в организации договорных матчей.
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