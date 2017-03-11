Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни намекнул, что не прочь продлить контракт с «зубрами».

«В начале сезона нам поставили задачу выйти в плей-офф. В прошлом сезоне «зубры» не вышли в нокаут-раунд, и это было неприемлемо. Мы начали сезон с небольшим опозданием из-за Олимпийской квалификации. Таким образом, в турнирной таблице мы оказались на последнем месте, но это было из-за того, что мы не играли. А вот когда мы вступили в сезон, у «зубров» не было опасности вылететь из гонки за плей-офф. Мы можем быть довольны сезоном-2016/2017.

Я уже выступал в КХЛ за пражский «Лев» в сезоне-2013/2014. Чешская команда летом прекратила свое существование, а моя статистика была не очень хороша, поэтому найти новое место работы в КХЛ было очень трудно. В итоге я принял предложение швейцарского «Берна», где работал Ги Буше. Я уже играл у него в Midget AAA. В Швейцарии я стал самым результативным защитником сезона, поэтому мне захотелось снова попробовать себя в Северной Америке (в итоге Граньяни подписал контракт с «Нью-Джерси», однако в НХЛ провел лишь 4 матча, а остальное время провел в АХЛ, после чего решил вернуться в КХЛ – прим.).

Я уже знал немного о Минске. Во время игры за «Лев» мы играли здесь, и мне понравилось то, что я увидел. Красивый город и арена высшего качества. Я знал, что в минском «Динамо» подобралась команда североамериканских тренеров. Арена всегда полная, и здесь редко собирается на матч менее 13 000 болельщиков. Поэтому у «Динамо» не было трудностей убедить меня перейти в стан «зубров».

Я не знаю, где проведу следующий сезон. Я хочу продолжить выступление в КХЛ, но мы еще не начали переговоры. Я не знаю, какие планы у «Динамо». Тем не менее, в Минске все было идеально в этом году. Я проводил много времени на льду, здесь хорошие условия. Не жалею, что играл здесь», – цитирует Граньяни канадский хоккейный обозреватель Александр Пулет-Роберж в статье на RDS.ca.