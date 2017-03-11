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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Локомотив» примет ЦСКА, московское «Динамо» против СКА
12.03.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи в сериях второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Третьи матчи
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут третьи матчи в сериях второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
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