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Бранфилов возглавил «Осиповичи»
12.03.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Николай Бранфилов возглавил «Осиповичи».
Срок соглашения – 1 год.
Отметим, Бранфилов работал главным тренером минского «Торпедо» (2014-2015) и «Клецка» (2016). Обе команды под его началом стали бронзовыми призерами второй лиги в 2015 и 2016 годах.
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Белорусский специалист Николай Бранфилов возглавил «Осиповичи».
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