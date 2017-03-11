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БАТЭ предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока Суперкубка
12.03.2017 11:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ, выигравший накануне Суперкубок Беларуси, предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока матча с жодинским "Торпедо-БелАЗ".
© Sputnik / Виктор Толочко
Игра прошла в субботу 11 марта на стадионе ФК "Минск" в белорусской столице и
БАТЭ после завоевания седьмого по счету Суперкубка решил выбрать лучшего игрока встречи. В настоящее время лидирует в специальном опросе для болельщиков голкипер "желто-синих" Сергей Веремко, на втором месте полузащитник клуба Мирко Иванич, отметившийся голом во встрече с "Торпедо", на третьем – полузащитник Евгений Березкин.
Игры Суперкубка Беларуси проходят в республике с 2010 года: за исключением 2012 года (кубок выиграл ФК "Гомель") победителем неизменно становился борисовский клуб.
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Сейчас лидирует в специальном опросе для болельщиков голкипер "желто-синих" Сергей Веремко, на втором месте полузащитник клуба Мирко Иванич, на третьем –...
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