МИНСК, 12 мар – Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ, выигравший накануне Суперкубок Беларуси, предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока матча с жодинским "Торпедо-БелАЗ".



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ увез Суперкубок Беларуси по футболу в Борисов 18

Игра прошла в субботу 11 марта на стадионе ФК "Минск" в белорусской столице и завершилась со счетом 3:1 в пользу борисовчан .

БАТЭ после завоевания седьмого по счету Суперкубка решил выбрать лучшего игрока встречи. В настоящее время лидирует в специальном опросе для болельщиков голкипер "желто-синих" Сергей Веремко, на втором месте полузащитник клуба Мирко Иванич, отметившийся голом во встрече с "Торпедо", на третьем – полузащитник Евгений Березкин.

Игры Суперкубка Беларуси проходят в республике с 2010 года: за исключением 2012 года (кубок выиграл ФК "Гомель") победителем неизменно становился борисовский клуб.