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Дмитрий Басков: «Николай Лукашенко – умный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми приходилось общаться»
12.03.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор СДЮШОР «Динамо» и тренер «Грифонов» Дмитрий Басков рассказал о Николае Лукашенко.
«За год он вырос как хоккеист. Соревновательный опыт, полученный в прошлом году, во многом этому способствовал. Плюс он очень вытянулся, набрал мышечную массу. В этом году он выглядит еще сильнее, чем в прошлом.
Самая сильная сторона Николая как хоккеиста — очень неуступчивый характер. Он хочет побеждать и все делает для этого. Ставит перед собой максимальные цели и идет к ним.
Я лично наблюдал многие навыки Николая. Это и фортепьяно, и плавание, и технически правильное катание на лыжах. Он умный, образованный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми мне приходилось общаться», – сказал Басков.
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Дмитрий Басков: «Николай Лукашенко – умный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми приходилось общаться»
Директор СДЮШОР «Динамо» и тренер «Грифонов» Дмитрий Басков рассказал о Николае Лукашенко.
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