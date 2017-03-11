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Дмитрий Басков: «Николай Лукашенко – умный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми приходилось общаться»

12.03.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор СДЮШОР «Динамо» и тренер «Грифонов» Дмитрий Басков рассказал о Николае Лукашенко.

«За год он вырос как хоккеист. Соревновательный опыт, полученный в прошлом году, во многом этому способствовал. Плюс он очень вытянулся, набрал мышечную массу. В этом году он выглядит еще сильнее, чем в прошлом.

Самая сильная сторона Николая как хоккеиста — очень неуступчивый характер. Он хочет побеждать и все делает для этого. Ставит перед собой максимальные цели и идет к ним.

Я лично наблюдал многие навыки Николая. Это и фортепьяно, и плавание, и технически правильное катание на лыжах. Он умный, образованный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми мне приходилось общаться», – сказал Басков.

 
 
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Директор СДЮШОР «Динамо» и тренер «Грифонов» Дмитрий Басков рассказал о Николае Лукашенко.

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