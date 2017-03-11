﻿ Олег Кубарев: «Не хотелось бы свою команду прилюдно ругать, но у нас сегодня многое не получалось». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Олег Кубарев: «Не хотелось бы свою команду прилюдно ругать, но у нас сегодня многое не получалось»

12.03.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:0).

— Мне не хотелось бы свою команду прилюдно ругать, но у нас сегодня многое не получалось. Здесь есть много причин для объяснений. Но самое главное, что мы сегодня сыграли на ноль.

— Как оцените состояние команды перед чемпионатом?

— Числа, наверное, 26-27 у нас закончится подготовительный период. Тогда и можно будет давать какие-то оценки.

— Две замены в перерыве фактически полностью обновили левый фланг. Там были проблемы?

— Замены были плановые, но вы правильно заметили, что активности там было мало. Скажем, где-то в два раза отличалась активность на левом и правом флангах. Хорошо, что перестановки сработали.

— Алексиевич – важный игрок для построения игры – последний матч на сборе пропускал. Мыслей о том, чтобы поберечь его не было?

— Когда дело касается здоровья, здесь все игроки важные. И мы, по возможности, не будем рисковать. У нас есть скамейка, у нас есть конкуренция. Вот Ковалев, хоть и был на скамейке, но его выход на поле не планировался – микротравма. Что касается, Ильи, то у него была простуда.

— Вы довольный парой Олехнович-Алексиевич?

— Мне хотелось бы большего. Поначалу они больше играли с защитниками. Так что здесь не все у нас получалось.

— Выходом Багарича довольны?

— В целом, да. Это игрок, который может пройти по флангу и доставить мяч нападающему, а у нас во втором тайме их было три. Этим Дражен и занимался.

— Можно сказать, что стандарты станут главным оружием «Шахтера»? Ваши ребята были сегодня просто на голову выше по антропометрии.

— Во всех моих командах, мы уделяли внимания стандартным положениям. Это важный элемент игры. С помощью стандартов забивается определенный процент голов. Поэтому, если будешь работать, иметь подходящих футболистов – это может сыграть важную роль для победы, – сказал Кубарев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Басков: «Николай Лукашенко – умный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми приходилось общаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика