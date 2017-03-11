Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:0).

— Мне не хотелось бы свою команду прилюдно ругать, но у нас сегодня многое не получалось. Здесь есть много причин для объяснений. Но самое главное, что мы сегодня сыграли на ноль.

— Как оцените состояние команды перед чемпионатом?

— Числа, наверное, 26-27 у нас закончится подготовительный период. Тогда и можно будет давать какие-то оценки.

— Две замены в перерыве фактически полностью обновили левый фланг. Там были проблемы?

— Замены были плановые, но вы правильно заметили, что активности там было мало. Скажем, где-то в два раза отличалась активность на левом и правом флангах. Хорошо, что перестановки сработали.

— Алексиевич – важный игрок для построения игры – последний матч на сборе пропускал. Мыслей о том, чтобы поберечь его не было?

— Когда дело касается здоровья, здесь все игроки важные. И мы, по возможности, не будем рисковать. У нас есть скамейка, у нас есть конкуренция. Вот Ковалев, хоть и был на скамейке, но его выход на поле не планировался – микротравма. Что касается, Ильи, то у него была простуда.

— Вы довольный парой Олехнович-Алексиевич?

— Мне хотелось бы большего. Поначалу они больше играли с защитниками. Так что здесь не все у нас получалось.

— Выходом Багарича довольны?

— В целом, да. Это игрок, который может пройти по флангу и доставить мяч нападающему, а у нас во втором тайме их было три. Этим Дражен и занимался.

— Можно сказать, что стандарты станут главным оружием «Шахтера»? Ваши ребята были сегодня просто на голову выше по антропометрии.

— Во всех моих командах, мы уделяли внимания стандартным положениям. Это важный элемент игры. С помощью стандартов забивается определенный процент голов. Поэтому, если будешь работать, иметь подходящих футболистов – это может сыграть важную роль для победы, – сказал Кубарев.