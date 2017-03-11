Сегодняшний матч чемпионата Испании «Депортиво» – «Барселона» вы сможете посмотреть прямо в своих смартфонах с помощью приложений «Ла Лига» от Tribuna.com и «Барселона+»

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть, скачав одно из приложений на свой телефон или планшет:

Установить на iPhone/iPad

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Установить на Android

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»