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Прямая трансляция матча «Депортиво» – «Барселона» в вашем мобильном телефоне

12.03.2017 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодняшний матч чемпионата Испании «Депортиво» – «Барселона» вы сможете посмотреть прямо в своих смартфонах с помощью приложений «Ла Лига» от Tribuna.com и «Барселона+»

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть, скачав одно из приложений на свой телефон или планшет:

Установить на iPhone/iPad

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Установить на Android 

«Барселона+»

«Ла Лига. Чемпионат Испании»

Прямая трансляция матча «Депортиво» – «Барселона» в вашем мобильном телефоне

 
 
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Сегодняшний матч чемпионата Испании «Депортиво» – «Барселона» вы сможете посмотреть прямо в своих смартфонах с помощью приложений «Ла Лига» от Tribuna.com и...

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