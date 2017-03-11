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Прямая трансляция матча «Депортиво» – «Барселона» в вашем мобильном телефоне
12.03.2017 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодняшний матч чемпионата Испании «Депортиво» – «Барселона» вы сможете посмотреть прямо в своих смартфонах с помощью приложений «Ла Лига» от Tribuna.com и «Барселона+»
Прямую трансляцию матча можно будет увидеть, скачав одно из приложений на свой телефон или планшет:
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Сегодняшний матч чемпионата Испании «Депортиво» – «Барселона» вы сможете посмотреть прямо в своих смартфонах с помощью приложений «Ла Лига» от Tribuna.com и...
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