МИНСК, 12 мар – Sputnik. Белорусские биатлонисты Дарья Юркевич и Сергей Бочарников заняли только 14-е место в одиночной смешанной эстафете на 8-м этапе Кубка мира, проходящем в финском Контиолахти.



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Победителями эстафеты стал австрийский дуэт Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер – они пришли к финишу с результатом 31 минута 35,1 секунды (пять дополнительных патронов). Вторыми стали американцы Сьюзан Данкли и Лоуэлл Бэйли (+32,8 секунды; пять дополнительных патронов), третье – немцы Лаура Дальмайер и Роман Рес (+33,3; шесть дополнительных патронов).

Юркевич и Бочарников проиграли победителям 1 минуту и 38,6 секунды, их итоговый результат – 15-е место.

Восьмой этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени, но затем был перенесен в Финляндию.

Последней гонкой этапа в Контиолахти будет эстафетный супермикст, в котором республику будут представлять Надежда Писарева, Ирина Кривко, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.