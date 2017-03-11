|
Смешанная эстафета в Контиолахти: Юркевич и Бочарников – 15-е
12.03.2017 18:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Белорусские биатлонисты Дарья Юркевич и Сергей Бочарников заняли только 14-е место в одиночной смешанной эстафете на 8-м этапе Кубка мира, проходящем в финском Контиолахти.
Алексей Филиппов
Победителями эстафеты стал австрийский дуэт Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер – они пришли к финишу с результатом 31 минута 35,1 секунды (пять дополнительных патронов). Вторыми стали американцы Сьюзан Данкли и Лоуэлл Бэйли (+32,8 секунды; пять дополнительных патронов), третье – немцы Лаура Дальмайер и Роман Рес (+33,3; шесть дополнительных патронов).
Юркевич и Бочарников проиграли победителям 1 минуту и 38,6 секунды, их итоговый результат – 15-е место.
Восьмой этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени, но затем был перенесен в Финляндию.
Последней гонкой этапа в Контиолахти будет эстафетный супермикст, в котором республику будут представлять Надежда Писарева, Ирина Кривко, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми в эстафете были австрийцы, вторыми – американцы, третьими на финиш пришли биатлонисты из Германии.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии