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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд» и другие матчи
12.03.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своем паркете «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своем паркете «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд».
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