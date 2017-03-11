﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Бостон» примет «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд» и другие матчи

12.03.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своем паркете «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Чикаго
Дата проведения
12 марта, 22.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Нью-Йорк
Дата проведения
13 марта, 01.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Майами
Дата проведения
13 марта, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Портленд
Дата проведения
13 марта, 04.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Кливленд
Дата проведения
13 марта, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Филадельфия
Дата проведения
13 марта, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» примет на своем паркете «Чикаго», «Хьюстон» – «Кливленд».

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