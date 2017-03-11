Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский поделился эмоциями после матча с «Динамо-Брест» (2:2).

– К сожалению, два разных тайма получилось. В первом играли так, как хотели. А во втором, как получалось. Мы пока находимся в каком-то психологическом дисбалансе.

Естественно, сказалось и неодинаковое состояние игроков. Отсюда может быть усиление атакующих возможностей.

Но здесь больше психология, я считаю. Она у нас была и в прошлом году: мы проседали после голов. И сейчас то же самое. А противник кураж поймал, и отсюда вдвойне сложнее переломить второй тайм.

Но все решится в Бресте, есть неделя подготовки – все решится в ответной игре.

- Выход Швецова планировался или был спонтанным, «вдруг».

– Вдруг так получилось... Нам нужен был более быстрый центр. Нойок не смог, а против быстрых нападающих нам было важно не уступить в скорости. Иногда мы уступали.

К сожалению, Швецов с нами не тренировался, потому что у нас, оказывается, есть проблемы с оформлением виз. Паспорта забирают чуть ли не на три месяца. В 21-м веке живем...

- Прокомментируйте выбор схемы с тремя центральными защитниками?

– А что тут комментировать? В прошлом году играли в три, в четыре... Поэтому с учетом...

Понимаете, я не могу рассказать вам, почему мы выбрали! Мы отталкивались от того, как играл противник. Вариант их атакующих действий, где могут быть уязвимые места.

Если сейчас я все расскажу, так другие будут знать, что мы против кого планируем, понимаете?! Выбор сделал я, потому что есть скорость, есть зоны, куда могут врываться другие игроки. Нужно было перекрывать эти зоны, и в первом тайме мы очень хорошо все это делали.

А когда немножко голова по-другому начинает, то... Хотя, думаю, ребята понимают, что все равно нужно выходить и играть в Бресте. Готовиться будем серьезно.

- Насколько рассчитываете на Рассадкина в этом сезоне?

– Нет, пока он не изменит свое отношение... У человека другие, не футбольные, амбиции, – сказал Боровский.