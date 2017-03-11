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Владимир Журавель: «Важность Кубка? Не можем чем-то жертвовать, чтобы наши болельщики потом не приходили на футбол»

12.03.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча с минскими одноклубниками (2:2).

– Буду немногословен, все-таки это только первый матч кубкового противостояния. Отыгрались после 0:2, я уже поблагодарил ребят за характер и за то, как они отреагировали на происходящее в первой половине. Сегодня комментария по игре, наверное, больше не будет.

- Можете конкретизировать причины, по которым у вашей команды мало что получалось в первом тайме?

– Мы посмотрим видео, проанализируем и сделаем выводы. Не хотелось бы делать экспресс-анализ.

Но я думаю, что не очень игра получилось у обеих команд в первом тайме. Но в отличие от нас минчане сумели выжать два момента и забить два мяча. По содержанию, мне кажется, мы не были хуже соперника.

Была осторожная игра, все-таки первый официальный матч. Списываю это на волнение и большое желание ребят.

- Вы две замены сделали в самой концовке. Осторожничали?

– Просто я не считал нужным делать замены. Происходившее на поле меня устраивало.

- Оправдался ли подготовительный период в первом матче и была ли команда полностью готова эмоционально?

– Наверное давать оценку по одной игре тяжело. Во втором тайме сумели добавить. Все равно я это отчасти спишу на эмоциональный фон. Это тот случай, когда желание превалирует над возможностями. Посмотрим, что будем через несколько игр. Тогда можно будет сказать о функциональной подготовке команды. Надеюсь, что она подготовлена.

- Сегодня на поле в страте появился Седько. В товарищеских матчах он не участвовал. Это связано с травмой Букаткина?

– Абсолютно правильно. Повреждение Букаткина, несчастный случай. Седько является кандидатом в одну из юношеских сборных. Он с нами провел не так много времени. Но он парень молодой, является одним из проспектов клуба. Мы не боялись, он работал с дублем, выглядел хорошо. Наши ожидания он оправдал в дублирующей игре.

- Ваш соперник где-то жертвует Кубком, продлив подготовительный период до начала чемпионата. А насколько этот турнир важен для вас?

– Не знаю, кто чем жертвует. Не думаю, что спортсмены жертвуют официальными матчами. Для меня важен Кубок, на него приходят болельщики, которые переживают за команду. Мы не можем чем-то жертвовать, чтобы наши болельщики потом не приходили на футбол.

Будем стараться играть по максимуму. Это не мешает продолжать готовиться к сезону, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча с минскими одноклубниками (2:2).

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