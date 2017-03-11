﻿ «Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Инспектор матча оставил запись в протоколе о выбежавших на поле болельщиках гостей. 21.by
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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Инспектор матча оставил запись в протоколе о выбежавших на поле болельщиках гостей

12.03.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси минское «Динамо» сыграло вничью с брестскими одноклубниками (2:2).

Отметим, что в послематчевом протоколе инспектор игры написал замечание в адрес болельщиков гостей.

«После забитого гола на 56-й минуте матча болельщики команды «Динамо-Брест» выбежали на поле, опрокинув рекламный щит», – написал инспектор.

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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Инспектор матча оставил запись в протоколе о выбежавших на поле болельщиках гостей

 
Теги: Брест
 
 
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В первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси минское «Динамо» сыграло вничью с брестскими одноклубниками (2:2).

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