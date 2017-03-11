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«Лестер» назначил Шекспира главным тренером до конца сезона
12.03.2017 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Лестер» официально объявил о назначении Крэйга Шекспира главным тренером клуба.
Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2016/17. Шекспир возглавил команду после увольнения тренера Клаудио Раньери, случившегося в феврале.
Под руководством англичанина «Лестер» провел два матча и в обоих победил.
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«Лестер» официально объявил о назначении Крэйга Шекспира главным тренером клуба.
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