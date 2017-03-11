«Лестер» официально объявил о назначении Крэйга Шекспира главным тренером клуба.

Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2016/17. Шекспир возглавил команду после увольнения тренера Клаудио Раньери, случившегося в феврале.

Под руководством англичанина «Лестер» провел два матча и в обоих победил.