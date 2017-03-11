Защитник брестского «Динамо» Максим Витус поделился мнением о кубковом матче против минских одноклубников (2:2).

– По факту насколько принципиальным для вас лично оказался этот матч?

– Таким же, как и для любого другого игрока нашей команды. Конечно, принципиальным, но в том смысле, что мне приятно играть против минского «Динамо» как сильного коллектива. Того, на что вы намекаете, не было. Мол, раз я со скандалом ушел из команды, хочу что-то доказать. Нет, не пытался ничего доказать.

– У вашего соперника подготовительный сезон продлен до апреля, а как вы чувствуете себя физически?

– Лично я вполне нормально. Правда, снова сказывается искусственное поле. У меня с ними всегда возникают сложности – концу матчи начинает сводить ноги. А в плане подготовки все нормально, дальше, думаю, будем еще прибавлять.

– Два тайма получились совсем разными...

– В принципе, первый игра уже о чем-то говорит. Сказывается давление. Брестское «Динамо» сейчас – это громкое имя. Поставлены задачи большие, чувствуется пресс и со стороны журналистов, и со стороны руководства. Но в этой игре после неудачного начала просто нужно было чуть-чуть перестроиться, в чем нам и помог перерыв.

– Что не получалось в первом тайме?

– Вроде бы и были возможности для создания перспективных моментов, но часто не доходил второй пас, не было завершения. Немного неправильно действовали. В принципе, и сами это понимали. Просто надо указать на ошибки не конкретному футболисту, а команде в целом. К тому же сыграл роль психологический фактор.

– Вас сегодня поддерживал большой фан-сектор. Удивлены?

– Конечно, это приятно. Думаю, не только футболистам, но и другим зрителям приятно находиться в такой атмосфере, когда кипят эмоции и все по-хорошему заводятся. Это большой плюс. Огромное спасибо тем, кто приехал поболеть за нас.

– А вот минских болельщиков было как-то маловато...

– Ну, не думаю, что их стало меньше, если брать в расчет людей на основной трибуне. Тех, кто болел на фан-секторе, сегодня собралось немного, но в целом у минской команды большое количество поклонников, и это чувствуется, – сказал Витус.