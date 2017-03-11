Председатель правления «Динамо-Брест» Александр Коледа назвал задачи на сезон.

— Какие задачи стоят перед командой на предстоящий сезон?

— Перед клубом задача еще официально не озвучена, поскольку сезон не начался. Но тут, по-моему, не надо быть оракулом, чтобы понять: клуб в нынешнем сезоне устроят только призы. Только призы. Поэтому команда должна бороться за призовые места, с тем, чтобы как минимум попасть в Лигу Европы. Побороться за Кубок.

Будет сложно. Соперники сильные. По крайней мере, все лучшие белорусские клубы остались сегодня в Кубке Беларуси. Понятно, что если клубу не удастся побороться за призовые места, то не стоило, скажем так, огород городить со всеми нашими завязками на партнерах.

— Можете ли озвучить хотя бы приблизительную сумму, которую клуб потратил на приобретение новых игроков?

— Мне это, на самом деле, неизвестно. Но даже если бы было известно, то не сказал бы.

— Чего вы сами ожидаете от предстоящего сезона?

— Я прежде всего ожидаю интересного сезона. Мне уже сейчас интересно, что будет после стольких лет борьбы за выживание… Сколько можно бороться за выживание? (смеется) Но это мы уже пережили. Это мне уже совершенно не интересно, – сказал Коледа.