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Коммерческий директор «Динамо-Брест»: «Говорить о 6-10 тысячах на домашних трибунах, учитывая топ-матчи, можно»
12.03.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев назвал цель клуба в Кубке Беларуси.
– Положительным результатом будет то, если мы пройдем на этой стадии «Динамо-Минск» и дальше будем двигаться по турниру. Важна победа в каждой игра, но в двухматчевом противостоянии, естественно, важен проход.
- Если будет результат, но не будет красивой яркой игры, начнутся претензии со стороны руководства?
– Я думаю, до этого еще надо дойти. Сейчас тот случай, когда все говорят, что важен счет на табло.
- Вокруг команды огромный ажиотаж. Это помогает или отвлекает игроков?
– С учетом того, что мы этот ажиотаж в большей степени и создаем, то все должно быть хорошо.
- Ожидаете ли на домашних матчах в сезоне постоянных аншлагов?
– По крайней мере будем работать над этим. Я скажу, что даже во втором круге в прошлом сезоне мы показали, что те же шесть тысяч на трибунах – это маст хэв, как говорится.
- Тем не менее для Беларуси это запредельные цифры.
– Да, согласен. Но у нас стоит задача заполнять стадионы. Думаю, говорить о 6-10 тысячах на трибунах, учитывая, конечно, топ-матчи, можно. Пускай не сразу, но тем не менее, – сказал Краснобаев.
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Коммерческий директор «Динамо-Брест»: «Говорить о 6-10 тысячах на домашних трибунах, учитывая топ-матчи, можно»
Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев назвал цель клуба в Кубке Беларуси.
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