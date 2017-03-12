﻿ Коммерческий директор «Динамо-Брест»: «Говорить о 6-10 тысячах на домашних трибунах, учитывая топ-матчи, можно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Коммерческий директор «Динамо-Брест»: «Говорить о 6-10 тысячах на домашних трибунах, учитывая топ-матчи, можно»

12.03.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев назвал цель клуба в Кубке Беларуси.

– Положительным результатом будет то, если мы пройдем на этой стадии «Динамо-Минск» и дальше будем двигаться по турниру. Важна победа в каждой игра, но в двухматчевом противостоянии, естественно, важен проход.

- Если будет результат, но не будет красивой яркой игры, начнутся претензии со стороны руководства?

– Я думаю, до этого еще надо дойти. Сейчас тот случай, когда все говорят, что важен счет на табло.

- Вокруг команды огромный ажиотаж. Это помогает или отвлекает игроков?

– С учетом того, что мы этот ажиотаж в большей степени и создаем, то все должно быть хорошо.

- Ожидаете ли на домашних матчах в сезоне постоянных аншлагов?

– По крайней мере будем работать над этим. Я скажу, что даже во втором круге в прошлом сезоне мы показали, что те же шесть тысяч на трибунах – это маст хэв, как говорится.

- Тем не менее для Беларуси это запредельные цифры.

– Да, согласен. Но у нас стоит задача заполнять стадионы. Думаю, говорить о 6-10 тысячах на трибунах, учитывая, конечно, топ-матчи, можно. Пускай не сразу, но тем не менее, – сказал Краснобаев.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммерческий директор «Динамо-Брест» Максим Краснобаев назвал цель клуба в Кубке Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Коледа: «Существуют две организации. «Сохра Оверсиз» и ОО «Футбольный клуб «Динамо-Брест». Доминирующую роль играет первая»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика