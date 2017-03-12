Председатель правления «Динамо-Брест» Александр Коледа объяснил, какую роль инвесторы играют в жизни клуба.

– Известно, что на протяжении нескольких предыдущих лет клуб испытывал большие проблемы с финансированием. А как сейчас обстоят дела?

— Сразу хочу обозначить, что существуют два юридических лица, две организации. Компания «Сохра Оверсиз» и общественное объединение «Футбольный клуб «Динамо-Брест», которое было, есть и будет и которое я представляю. Они выступили учредителями общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Динамо-Брест». Название (с нашего разрешения) такое и осталось.

Доминирующую роль в этом обществе с ограниченной ответственностью, т. е. коммерческой организации, играет компания «Сохра Оверсиз». По договору обществу переданы все права участия команды в чемпионате Беларуси, права на товарные знаки. В общем, на все нематериальные активы. Сразу хочу сказать, на возмездной основе.

Все вопросы, связанные с функционированием именно команды мастеров футбольного клуба «Динамо-Брест», сейчас находятся в ведении этого общества. Общество решает все вопросы финансирования, комплектования и тренировочного процесса. Все решается обществом с ограниченной ответственностью, где контрольный пакет акций принадлежит компании «Сохра Оверсиз».

Это чтобы было понятно, кто за что отвечает. То есть сегодня все вопросы, связанные с функционированием команды мастеров, находятся в ведении наших партнеров. Практически со всеми долгами, которые раньше были за футбольным клубом под эгидой общественного объединения, в течение прошлого года постепенно рассчитались. Остались небольшие долги в рамках статистической погрешности. Поэтому, по большому счету, можно сказать, что долгов практически нет. Партнеры выполняют договоренности и обязательства, которые они на себя взяли.

— С зарубежным спонсором ясно. А как с привлечением местных?

— Слово «спонсоры», может, не совсем популярно, потому что наши партнеры все время подчеркивают, что это бизнес-проект. Это не благотворительность. Есть предприятия, организации из Бреста и Брестской области, которые сотрудничают с клубом. Это ни в коем случае не отвергается, а только приветствуется. Это видно даже по логотипам на футболках клуба. По-прежнему присутствует, например, «Савушкин продукт». Есть и другие, – сказал Коледа.