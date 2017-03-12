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Команда Коли Лукашенко снова выиграла "Золотую шайбу"

12.03.2017 20:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Минская детская хоккейная команда "Грифоны", в которой играет сын президента Беларуси Николай Лукашенко, в младшей группе выиграла республиканские соревнования "Золотая шайба".

Команда Коли Лукашенко снова выиграла "Золотую шайбу"
© Sputnik / Виктор Толочко
Команда "Грифоны" Николая Лукашенко выиграла городскую "Золотую шайбу"

Победу "Грифоны" одержали в группе игроков 2004 – 2005 годов рождения: в финале, прошедшем в воскресенье 12 марта на "Чижовка-Арене", дружина Центрального района Минска одолела столичных "Медведей" (Московский район) – 6:2.

В матче хет-трик в ворота противника оформил нападающий "Грифонов" Николай Лукашенко. При этом младший сын Александра Лукашенко не вошел в число лучших игроков финальной части "Золотой шайбы", однако был назван в составе символической пятерки состязаний.

Кубок и медали победителям вручили министр образования Игорь Карпенко и глава Минспорта Александр Шамко,.

Для "Грифонов" это вторая подряд победа в "Золотой шайбе".

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные хоккеисты из команды "Грифоны" сумели защитить титул победителя республиканских соревнований "Золотая шайба".

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