МИНСК, 12 мар – Sputnik. Минская детская хоккейная команда "Грифоны", в которой играет сын президента Беларуси Николай Лукашенко, в младшей группе выиграла республиканские соревнования "Золотая шайба".

Победу "Грифоны" одержали в группе игроков 2004 – 2005 годов рождения: в финале, прошедшем в воскресенье 12 марта на "Чижовка-Арене", дружина Центрального района Минска одолела столичных "Медведей" (Московский район) – 6:2.

В матче хет-трик в ворота противника оформил нападающий "Грифонов" Николай Лукашенко. При этом младший сын Александра Лукашенко не вошел в число лучших игроков финальной части "Золотой шайбы", однако был назван в составе символической пятерки состязаний.

Кубок и медали победителям вручили министр образования Игорь Карпенко и глава Минспорта Александр Шамко,.

Для "Грифонов" это вторая подряд победа в "Золотой шайбе".