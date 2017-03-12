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Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Бетис», «Барселона» проиграла «Депортиво» и другие матчи
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В 27-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетиком», «Атлетико» в гостях сразится с «Гранадой», «Барселона» – с «Депортиво», а «Реал» примет «Бетис».
27-й тур
- Дата проведения
-
10 марта, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
-
1:0 –
1 Лопес Сильва,
1:1 –
31 Лемос,
2:1 –
45 Морено,
2:2 –
49 Лемос,
3:2 –
53, пенальти Пьятти,
4:2 –
74 Хурадо,
4:3 –
84 Гарсия.
Эспаньол –
Лопес, Лопес, Дуарте, Рейес, Кариколь, Пьятти (Хави Фуэго, 88), Лопес Сильва, Марк Рока, Хурадо, Кайседо (Перес, 70), Морено.
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Симон, Гарсия Сантана, Бигас, Элдер Лопеш, Лемос, Халилович (Сантана, 88), Гомес (Домингес, 68), Виера, Хесе (Гарсия, 72), Боатенг.
- Предупреждения:
-
Лопес Сильва
(49), Пьятти
(51), Лисоаин
(51), Лемос
(80), Бигас
(80), Хесе
(87).
- Дата проведения
-
11 марта, 15.00, «Месталья»
- Голы:
-
0:1 –
60 Чоп,
1:1 –
85 Мунир.
Валенсия –
Диего Алвес, Монтойя (Санти Мина, 63), Гарай, Мангаля (Баккали, 82), Гайя, Солер, Парехо, Жоау Канселу, Орельяна, Мунир, Дзадза.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Альварес, Микель Весга, Касес (Хави Торрес, 80), Кармона, Чоп (Кастро, 77), Бурги (Элдерсон, 73).
- Предупреждения:
-
Орельяна
(2), Дзадза
(19), Касес
(29), Дуглас Перейра
(49), Мангаля
(50), Чоп
(76), Куэльяр
(79), Хави Торрес
(90).
- Дата проведения
-
11 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
0:1 –
3 Пирес,
1:1 –
43 Йоветич.
Севилья –
Рико, Каррису, Рами, Лангле (Нзонзи, 46), Краневиттер, Мариано, Сарабия, Васкес (Иборра, 69), Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Корреа.
Леганес –
Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Тито, Перес, Моран, Эль-Жар, Пирес (Инсуа, 90), Шимановски (Мачис, 63), Герреро (Лусиано, 68).
- Предупреждения:
-
Сарабия
(57), Пирес
(60), Мантовани
(67), Краневиттер
(75), Перес
(89).
- Дата проведения
-
11 марта, 20.30, «Ла Росаледа»
- Голы:
-
0:1 –
39 Феддаль,
1:1 –
71 Хуан Карлос,
1:2 –
90 Мендес.
Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Демичелис, Торрес (Хуан Карлос, 59), Кеко (Онтиверос, 46), Камачо, Родригес, Чори Кастро, Шарлес, Сандро Рамирес (Эн-Несири, 76).
Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Гарсия Карнеро (Вигарай, 70), Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Мендес, 61), Камараса, Ибаи Гомес (Эли, 74), Дейверсон.
- Предупреждения:
-
Феддаль
(56), Камачо
(65), Демичелис
(76), Дейверсон
(83).
- Удаление:
-
Феддаль
(72).
- Дата проведения
-
11 марта, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Гол:
-
0:1 –
84 Гризманн.
Гранада –
Очоа, Фулькье, Сонье (Малле, 86), Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 77), Бога, Агбо, Мубарак, Перейра, Рамос (Кравец, 57).
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Парти (Корреа, 46), Сауль, Гайтан (Хименес, 60), Гризманн, Феррейра Карраско (Врсалько, 86).
- Предупреждения:
-
Сонье
(24), Ингасон
(48), Феррейра Карраско
(57), Фулькье
(68), Мубарак
(72), Хуанфран
(81), Годин
(90).
- Удаление:
-
Мубарак
(90).
- Дата проведения
-
12 марта, 14.00, «Аноэта»
- Голы:
-
0:1 –
28, пенальти Рауль Гарсия,
0:2 –
56 Иньяки Уильямс.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 86), Вела, Хуанми (Баутиста, 57), Ойарсабаль (Каналес, 74).
Атлетик –
Аррисабалага, Боведа, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 74), Иньиго Лекуэ, Рауль Гарсия, Муниаин (Адурис, 60), Иньяки Уильямс (Де Маркос, 88).
- Предупреждения:
-
Ильярраменди
(26), Муниаин
(39), Мартинес
(50), Лапорт
(50), Сан Хосе
(68), Беньят
(73), Берчиче
(77), Аррисабалага
(79), Баленсиага
(90).
- Дата проведения
-
12 марта, 18.15, «Риасор»
- Голы:
-
1:0 –
40 Хоселу,
1:1 –
46 Суарес,
2:1 –
74 Бергантиньос.
Депортиво –
Люкс, Хуанфран (Лауре, 86), Аррибас, Альбентоса, Наварро, Бергантиньос, Борхес, Гама (Какута, 71), Хиль (Чолак, 62), Фажр, Хоселу.
Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Денис Суарес (Пако Алькасер, 77), Серджи Роберто, Бускетс, Андре Гомеш (Ракитич, 58), Месси, Суарес, Туран (Иньеста, 58).
- Предупреждения:
-
Наварро
(14), Хоселу
(36).
- Дата проведения
-
12 марта, 20.30, «Балайдос»
- Гол:
-
0:1 –
45 Сольдадо.
Сельта –
Альварес, Мальо, Гомес (Васс, 82), Ронкалья, Планас, Радоя (Аспас, 69), Диас, Юльсагер (Бовю, 59), Хосабед, Бонгонда, Росси.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Родри Эрнандес, 89), Сольдадо (Сансоне, 71), Бакамбу (Кастильехо, 81).
- Предупреждения:
-
Сольдадо
(8), Мальо
(14), Фернандес
(72), Коста
(73), Дос Сантос
(85), Мусаккьо
(87), Планас
(90), Аспас
(90), Бонгонда
(90).
- Дата проведения
-
12 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
0:1 –
25 Санабрия,
1:1 –
41 Роналду,
2:1 –
81 Рамос.
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Хамес (Васкес, 69), Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 79), Мората (Бензема, 71), Роналду.
Бетис –
Адан, Пиччини, Манди (Рафа Наварро, 84), Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Брашанац (Алегрия, 86), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 64).
- Предупреждения:
-
Пиччини
(30), Марсело
(87).
- Удаление:
-
Пиччини
(78).
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В 27-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетиком», «Атлетико» в гостях сразится с «Гранадой», «Барселона» – с «Депортиво», а «Реал» примет...
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