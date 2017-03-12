Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о подготовке к сезону.

— Перед нами поставлены самые высокие задачи — попадание в еврозону. Стратегическая задача клуба — за три года построить хорошую команду, которая способна стабильно давать результат.

В «Динамо» этой зимой пришли все игроки, которых хотел видеть в команде. Последним к нам подключился Дмитрий Мозолевский, футболист с брестской историей, мы рады, что он в нашей команде. Да, в команде мы собрали много футболистов, но так мы создаем глубину состава — это конкуренция, а она двигатель прогресса, и это хорошо. Хотим играть в атакующий футбол, который нравится болельщикам.

За время подготовки удалось сделать достаточно много, но как всегда времени немного не хватило. Все же команда строится новая, пока время ушло на знакомство, пока выяснили физическое состояние, пока игроки стали понимать те принципы, которые мы хотим проповедовать, в какой футбол играть, то с этой точки зрения времени немного не хватило, но до чемпионата оно еще есть. Поэтому, скажем так, мы успели многое.

Мы определись с ребятами, что всегда настраиваемся на победу. В межсезонье мы проиграли четыре игры, но нам противостояли клубы разных стилей и стран, но в целом тем, как мы провели тот этап, я остался доволен, – сказал Журавель.