|
Роналду разделил с Гривзом первое место в истории по голам в топ-5 лигах
13.03.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в матче испанской примеры с «Бетисом» (2:1) сравнял счет.
Это 366-й гол португальца в топ-5 европейских чемпионатах за карьеру, и он догнал лидера по этому показателю англичанина Джимми Гривза, опередив немца Герда Мюллера (365).
Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в матче испанской примеры с «Бетисом» (2:1) сравнял счет.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии