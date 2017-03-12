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Зинедин Зидан: «Реал» многих раздражает, но это нормально»

13.03.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Бетисом» (2:1) в матче чемпионата Испании прокомментировал ошибку вратаря команды Кейлора Наваса, после которой андалусийцы открыли счет.

«Я ничего не говорил Навасу в перерыве матча. Это футбол, он может ошибаться, как и любой другой игрок. В конце концов он спас нам игру, и я, как и все футболисты команды, его поддерживаем. Нужно ли было удалять Наваса? Я не видел повторов, поэтому ничего не могу сказать.

«Реал» может забить в любой момент, нужно лишь играть хладнокровно. Мы выиграли благодаря стандарту, и мы очень сильны в этом компоненте, но я бы хотел, чтобы мы больше забивали с игры.

Мы проявили терпение и добились заслуженной победы. Да, моментами игра не получалась, но это нормально. Уверен, «Реал» многих раздражает, но это тоже нормально, это наша отличительная черта, мы многих раздражаем.

Довольны результатом, но давление по ходу матчей никуда не денется, оно сохранится», – сказал Зидан.

После 26 матчей «Реал» лидирует в таблице примеры, опережая «Барселону» на 2 очка, при этом у мадридцев на одну игру меньше.

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Бетисом» (2:1) в матче чемпионата Испании прокомментировал ошибку вратаря команды Кейлора Наваса, после...

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