Белорусские журналисты Руслан Васильев и Сергей Канашиц обсудили игру Тимофея Калачева в матче против «Манчестер Юнайтед».

Васильев: После матча «Ростов» – «МЮ» сложилось впечатление, что Калачев может играть еще лет пять как минимум.

Канашиц: Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, и все никак не доедет, а у Тимофея карьера все в рост и в рост.

Васильев: Зато Глеб сразу ее начал, заскочив на высочайший уровень. Ему было откуда ехать. Вспомни карьеру Сычева, на которую мы имели несчастье смотреть в белорусском чемпионате. Это такие организмы, такие физические возможности.

Я постоянно повторяю пример великого Россини, который штамповал гениальные оперы. Штамповал, штамповал, а потом раз и сказал: все я закончил. Причем ему было чуть более 30 лет. Глеб – это Россини, а Калачев – это Верди, который писал до последнего.

Вот мы долго говорим про Калачева, но как вспомнишь, как он играл в сборной, так хочется повеситься.

Канашиц: Лучше б и не приезжал ты хочешь сказать?

Васильев: Нет, просто почему-то не складывается. Вот Глеб играл и играл, а в сборной не мог самореализоваться, повести за собой команду. Боец Калачев, а в сборной его бойцовство вытекало в глупейшие красные карточки, конфликты. Какая-то несуразность в этом есть.