﻿ Сергей Канашиц: «Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, и все никак не доедет, а у Тимофея карьера все в рост и в рост». 21.by
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Сергей Канашиц: «Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, и все никак не доедет, а у Тимофея карьера все в рост и в рост»

13.03.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские журналисты Руслан Васильев и Сергей Канашиц обсудили игру Тимофея Калачева в матче против «Манчестер Юнайтед».

Васильев: После матча «Ростов» – «МЮ» сложилось впечатление, что Калачев может играть еще лет пять как минимум.

Канашиц: Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, и все никак не доедет, а у Тимофея карьера все в рост и в рост.

Васильев: Зато Глеб сразу ее начал, заскочив на высочайший уровень. Ему было откуда ехать. Вспомни карьеру Сычева, на которую мы имели несчастье смотреть в белорусском чемпионате. Это такие организмы, такие физические возможности.

Я постоянно повторяю пример великого Россини, который штамповал гениальные оперы. Штамповал, штамповал, а потом раз и сказал: все я закончил. Причем ему было чуть более 30 лет. Глеб – это Россини, а Калачев – это Верди, который писал до последнего.

Вот мы долго говорим про Калачева, но как вспомнишь, как он играл в сборной, так хочется повеситься.

Канашиц: Лучше б и не приезжал ты хочешь сказать?

Васильев: Нет, просто почему-то не складывается. Вот Глеб играл и играл, а в сборной не мог самореализоваться, повести за собой команду. Боец Калачев, а в сборной его бойцовство вытекало в глупейшие красные карточки, конфликты. Какая-то несуразность в этом есть.

 
 
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Белорусские журналисты Руслан Васильев и Сергей Канашиц обсудили игру Тимофея Калачева в матче против «Манчестер Юнайтед».

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