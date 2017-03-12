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«Барселона» предлагает Месси за продление контракта бонус свыше 40 млн евро
13.03.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» намерена заключить новое соглашение с форвардом Лионелем Месси, который летом 2018 года может стать свободным агентом.
Сообщается, что каталонцы готовы предложить 29-летнему аргентинцу подписной бонус в размере более 40 миллионов евро, а ранее «Барселона» выплатила Неймару за продление контракта подъемные свыше 30 миллионов.
На прошлой неделе стало известно, что «Барселона» готова платить Месси около 35 миллионов евро в год.
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«Барселона» намерена заключить новое соглашение с форвардом Лионелем Месси, который летом 2018 года может стать свободным агентом.
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