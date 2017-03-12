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Овечкин впервые не может забить в 10 матчах НХЛ подряд

13.03.2017 09:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Форвард клуба "Вашингтон" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин впервые в карьере не смог забросить шайбу в десяти матчах подряд, сообщается на сайте НХЛ.

Накануне, 12 марта, "Вашингтон" уступил в выездном матче "Анахайму" со счетом 2:5. Команда Овечкинка таким образом терпит четвертое поражение кряду в регулярном чемпионате. Российские форвард провел на льду 19 минут и отличился лишь одной голевой передачей.

Матч против "Анахайма" стал для нападающего десятым подряд, в котором он ушел с площадки без заброшенной шайбы. Подобное случилось с российским форвардом впервые с момента его дебюта в НХЛ в 2005 году. До этого самая длинная безголевая серия Овечкина составляла девять матчей подряд.

Несмотря на неудачную серию, "Вашингтон" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Овечкин в текущей "регулярке" набрал 56 (27 шайб + 29 передач) очков в 68 играх. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Форвард клуба "Вашингтон" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин впервые в карьере не смог забросить шайбу в десяти матчах...

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