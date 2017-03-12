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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Ак Барс» против «Авангарда»
13.03.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут третьи матчи серии второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Третьи матчи
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 2-0
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Сегодня пройдут третьи матчи серии второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
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