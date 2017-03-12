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Анализ игры БАТЭ в матче за Суперкубок, знакомство с обновленным брестским «Динамо» и другое в программе «Время футбола»
13.03.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на канале «Беларусь 5» в 21.30 в эфир выйдет программа «Время футбола». Автор и ведущий программы Николай Ходасевич рассказал о содержании передачи.
«Темы выпуска:
– анализируем игру БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси;
– поздравляем Неманью Милуновича с качественным возвращением после травмы;
– передаем атмосферу динамовского дерби в Кубке Беларуси;
– знакомимся с новым брестским «Динамо»;
– представляем вернувшийся в высшую лигу «Днепр»;
– определяем победителя конкурса прогнозов и обладателя мяча Nike.
До встречи на «Беларусь 5» в 21.30», – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.
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Анализ игры БАТЭ в матче за Суперкубок, знакомство с обновленным брестским «Динамо» и другое в программе «Время футбола»
Сегодня на канале «Беларусь 5» в 21.30 в эфир выйдет программа «Время футбола».
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