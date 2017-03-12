Сегодня на канале «Беларусь 5» в 21.30 в эфир выйдет программа «Время футбола». Автор и ведущий программы Николай Ходасевич рассказал о содержании передачи.

«Темы выпуска:

– анализируем игру БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси;

– поздравляем Неманью Милуновича с качественным возвращением после травмы;

– передаем атмосферу динамовского дерби в Кубке Беларуси;

– знакомимся с новым брестским «Динамо»;

– представляем вернувшийся в высшую лигу «Днепр»;

– определяем победителя конкурса прогнозов и обладателя мяча Nike.

До встречи на «Беларусь 5» в 21.30», – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.