﻿ Анализ игры БАТЭ в матче за Суперкубок, знакомство с обновленным брестским «Динамо» и другое в программе «Время футбола». 21.by
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Анализ игры БАТЭ в матче за Суперкубок, знакомство с обновленным брестским «Динамо» и другое в программе «Время футбола»

13.03.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на канале «Беларусь 5» в 21.30 в эфир выйдет программа «Время футбола». Автор и ведущий программы Николай Ходасевич рассказал о содержании передачи.

«Темы выпуска:

– анализируем игру БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси;

– поздравляем Неманью Милуновича с качественным возвращением после травмы;

– передаем атмосферу динамовского дерби в Кубке Беларуси;

– знакомимся с новым брестским «Динамо»;

– представляем вернувшийся в высшую лигу «Днепр»;

– определяем победителя конкурса прогнозов и обладателя мяча Nike.

До встречи на «Беларусь 5» в 21.30», – написал Ходасевич в своем статусе на Tribuna.com.

 
 
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