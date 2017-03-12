Ведущий домашних матчей хоккейного минского «Динамо» Максим Югов рассказал, что готов рискнуть местом на «Минск-Арене» ради работы в «Крумкачах».

– Есть серьезная наработка опыта, какие-то ежегодные шажки вперед. Но, по сути, как я семь лет назад пришел в клуб, так семь лет и ведущий. «Динамо»— это потолок стремления человека по работе в спортивном клубе. Но это не мой челлендж. Освоив этот уровень, мне хочется изменений. Каждый год после третьего-четвертого сезона я говорил себе: «Все, хватит, пора уходить». Но не ухожу. Я хочу просто найти применение своему опыту.

И тут для меня открылся феномен «Крумкачоў». Я прочел красивую историю народной команды, которая поднялась со двора и вышла в высшую лигу. Эта история чертовски мне близка и симпатична настолько, что я почувствовал желание в ней участвовать. Знаешь, такое внутренне ощущение, когда не можешь объяснить словами, но тебя влечет — своеобразная любовь. Ты можешь быть вместе с командой, которая в начале пути, и не просто наблюдать со стороны, как она растет, занимает третье место в вышке, выходит в еврокубки... Тут ты видишь, как все это рождается на твоих глазах. Если ты можешь в этом участвовать — круто!

Я отправился на одну из игр и словил себя на флешбеке — прихожу на стадион, имея телефоны учредителей «Крумкачоў», пресс-атташе… А я никогда в жизни не покупал билеты! Даже на концерты ходил без них. Почувствовал, как это прикольно — просто купить билет. Для меня это новое ощущение. Отдал 5 рублей за самый дорогой билет. Пришел, говорю: «Чуваки, я купил билет!» А мне в ответ: «Молодец, круто».

- Чем ты будешь заниматься в «Крумкачах»?

– Моя сверхзадача, она же маркетинговая миссия — заставить людей почувствовать, что покупка билета на матч «Крумкачоў»— это помощь команде, это важное дело. Мне хочется помочь проекту, быть его участником. Почему? Возможно, потому что команда необычная. Я наблюдаю этот очень непростой период в жизни клуба и вижу, что для меня это очередной жизненный челлендж, вызов, который я могу пройти вместе с командой. Это моя мегамотивация, понимаешь?

- Так ты будешь параллельно заниматься и хоккейным «Динамо», и футбольными «Крумкачамі»?

– Мне бы так хотелось. «Динамо» не занимало 80 процентов моего времени, это было достаточно дозированная часть в моем расписании. Прийти, отвести матч, поучаствовать в акции. Я в любом случае остаюсь рядом с командой, потому что это часть моей жизни. Семь лет — это много. Если меня пригласят вести на следующий сезон, я конечно же приду. Мы здесь говорим про нормальную человеческую ревность. Спортивную ревность. Мне интересно, насколько мои ощущения, эмоции и все это поймет руководство «Динамо».

Я вольный человек, у меня нет контракта. Мне поступали предложения от разных футбольных клубов, мол, приди, поработай у нас ведущим. Но не складывалось по разным мотивам. Я не иду в «Крумкачы» работать ведущим, это был бы дауншифтинг. Я просто хочу заниматься тем, что мне нравится и я думаю, что это может получиться, – сказал Югов.