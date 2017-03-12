Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис назвал фамилии 33 игроков, которые отправятся в Вильнюс на товарищеские матчи.

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); Джемал Куршубадзе («Минск»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков (оба – «Витебск»), Денис Левицкий («Днепр», Могилев), Максим Яблонский («Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Егор Хвалько («Минск»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Чиж, Тимофей Лукашевич (оба – «Динамо-Минск»), Владислав Борисенко («Славия-Мозырь»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»);

Полузащитники: Максим Павловец («Славия-Мозырь»), Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба – «Неман», Гродно), Роман Кривулькин, Максим Санец (оба – «Крумкачы», Минск), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный (оба – «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Владислав Федотов, Алексей Тараканов (оба – «Ислочь», Минский район), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба – БАТЭ, Борисов), Евгений Велько («Динамо-Минск»), Юрий Ловец («Торпедо» Минск);

Нападающие: Артем Кийко, Роман Юзепчук (оба – «Динамо-Минск»), Артем Васильев, Евгений Шевченко (оба – «Минск»), Дмитрий Антилевский (БАТЭ, Борисов).

Молодежная сборная Беларуси соберется в Минске 20 марта. Через четыре дня команда отправится в столицу Литвы, где сыграет два спарринга.

25 марта, 19.00: Литва – Беларусь

26 марта, 15.00: Беларусь – Латвия.

Обе игры пройдут на стадионе Литовской федерации футбола, время начала матчей белорусское.