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Березкин, Васильев, Санец и еще 30 игроков вызваны в молодежную сборную Беларуси
13.03.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис назвал фамилии 33 игроков, которые отправятся в Вильнюс на товарищеские матчи.
Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); Джемал Куршубадзе («Минск»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);
Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков (оба – «Витебск»), Денис Левицкий («Днепр», Могилев), Максим Яблонский («Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Егор Хвалько («Минск»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Чиж, Тимофей Лукашевич (оба – «Динамо-Минск»), Владислав Борисенко («Славия-Мозырь»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»);
Полузащитники: Максим Павловец («Славия-Мозырь»), Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба – «Неман», Гродно), Роман Кривулькин, Максим Санец (оба – «Крумкачы», Минск), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный (оба – «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Владислав Федотов, Алексей Тараканов (оба – «Ислочь», Минский район), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба – БАТЭ, Борисов), Евгений Велько («Динамо-Минск»), Юрий Ловец («Торпедо» Минск);
Нападающие: Артем Кийко, Роман Юзепчук (оба – «Динамо-Минск»), Артем Васильев, Евгений Шевченко (оба – «Минск»), Дмитрий Антилевский (БАТЭ, Борисов).
Молодежная сборная Беларуси соберется в Минске 20 марта. Через четыре дня команда отправится в столицу Литвы, где сыграет два спарринга.
25 марта, 19.00: Литва – Беларусь
26 марта, 15.00: Беларусь – Латвия.
Обе игры пройдут на стадионе Литовской федерации футбола, время начала матчей белорусское.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис назвал фамилии 33 игроков, которые отправятся в Вильнюс на товарищеские матчи.
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