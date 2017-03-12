Футбольный клуб «Ислочь» предложит четыре вида абонементов на домашние матчи в новом сезоне: «Вожак», «Матерый волк», «Волчонок» и «Семья» по цене от 25 до 60 рублей.

Каждый владелец абонемента получит в подарок сувенирную продукцию клуба и скидки от партнеров. Подробнее ознакомиться с абонементной программой «Ислочи» на сезон 2017 года можно будет в день старта продаж – 15 марта.





Фото: официальный сайт «Ислочь» .