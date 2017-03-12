﻿ 15 марта «Ислочь» начнет продажу абонементов на сезон по цене от 25 до 60 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 марта «Ислочь» начнет продажу абонементов на сезон по цене от 25 до 60 рублей

13.03.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футбольный клуб «Ислочь» предложит четыре вида абонементов на домашние матчи в новом сезоне: «Вожак», «Матерый волк», «Волчонок» и «Семья» по цене от 25 до 60 рублей.

Каждый владелец абонемента получит в подарок сувенирную продукцию клуба и скидки от партнеров. Подробнее ознакомиться с абонементной программой «Ислочи» на сезон 2017 года можно будет в день старта продаж – 15 марта.

15 марта «Ислочь» начнет продажу абонементов на сезон по цене от 25 до 60 рублей

Фото: официальный сайт «Ислочь».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб «Ислочь» предложит четыре вида абонементов на домашние матчи в новом сезоне: «Вожак», «Матерый волк», «Волчонок» и «Семья» по цене от 25 до 60 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Югов: «Мы с «Крумкачамi», глядишь, когда-нибудь возьмем в аренду «Борисов-Арену» и соберем ее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика