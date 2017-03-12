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15 марта «Ислочь» начнет продажу абонементов на сезон по цене от 25 до 60 рублей
13.03.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Ислочь» предложит четыре вида абонементов на домашние матчи в новом сезоне: «Вожак», «Матерый волк», «Волчонок» и «Семья» по цене от 25 до 60 рублей.
Каждый владелец абонемента получит в подарок сувенирную продукцию клуба и скидки от партнеров. Подробнее ознакомиться с абонементной программой «Ислочи» на сезон 2017 года можно будет в день старта продаж – 15 марта.
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Футбольный клуб «Ислочь» предложит четыре вида абонементов на домашние матчи в новом сезоне: «Вожак», «Матерый волк», «Волчонок» и «Семья» по цене от 25 до 60 рублей.
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