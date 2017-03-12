Ведущий домашних матчей хоккейного минского «Динамо» Максим Югов, работающий в отделе маркетинга «Крумкачоў», рассказал планах «воронов».

- В 35 ты впервые пришел в хоккей, в 42 – в футбол. Это необычно.

– В этом тоже для меня есть челлендж. Я не фанат футбола, но и не был фанатом хоккея. За семь лет я не стал экспертом, но кое в чем разобрался. Каждый должен быть профессионалом в своем деле. Понимаю, что нельзя делать хороший спортивный маркетинг, если не разбираешься в спорте. И мне действительно придется узнать о каких-то вещах, без которых я не смогу делать все правильно. Все люди переживают и боятся ошибок. Но если ты настолько будешь запуган, что не сможешь выйти на поле и сказать «Привет, «Крумкачы»!», то тогда не надо заниматься этим в принципе. Можешь идти в теплый офис и сидеть там. Повторюсь, я не планирую быть ведущим в «Крумкачах», хотя если будет нужно, то смогу. В этом плане я давно хотел перейти на пенсию, передать эстафету тому, кто готов ее принять. Сейчас же вижу для себя задачу интереснее, а именно организовывать всю работу, поставить на ноги весь этот механизм спортивного маркетинга, который должен заработать.

Я искренне не понимаю, почему то, чем мы сейчас занимаемся в «Крумкачах», никто до нас не делал в белорусском футболе. Хотя это очевидные вещи. Почему раньше не было такого волонтерского и народного духа? Может, попросту не было такой команды? Я искренне верю, что мы всколыхнем белорусский футбольный стандарт и предвкушаю все это. Честно говоря, мне даже обидно, что стадион, на котором играют «Крумкачы», вмещает только три тысячи зрителей. Да, эту цифру еще собрать нужно, для отдельных клубов она — предел мечтаний. А мы, глядишь, когда-нибудь возьмем в аренду «Борисов-Арену» и соберем ее :) А, может, к тому времени достроят и в Минске что-нибудь. У нас куча амбициозных планов и море идей — от сумасшедших до очень сумасшедших. И если мы хотя бы половину из них воплотим, вот увидишь, мы к этому разговору еще сможем вернуться, – сказал Югов.