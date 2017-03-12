﻿ Вилейский район занял 1 место в открытом первенстве Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс». 21.by
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Вилейский район занял 1 место в открытом первенстве Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс»

13.03.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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10 марта в Минской областной детско-юношеской спортивной школе «Олимпик-2011» г.Молодечно состоялось открытое первенство Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс».





Данное мероприятие ежегодно проводится с целью популяризации профессии спасателя-пожарного, развития у подростков навыков и умений оказания помощи утопающим, дальнейшего повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для  комплектования сборной команды Минской области.

Первенство прошло в два этапа: спасание на водах и соревнования по плаванию способом брасс (дистанция 50 м). В мероприятии приняли участие спортсмены-пловцы из 19 команд Минской области.



В результате упорной борьбы в первенстве Минской области по плаванию способом брасс победу одержали пловцы из Борисова. Вторую ступень пьедестала заняла команда из Минского района, а третью – из Молодечно.



В личном зачете первой стала Головкина Маргарита (Борисов), второй – Вербицкая Елизавета (Минский район) и третьим – Сивицкий Назар (Минский район).



По итогам открытого первенства по спасанию на водах места распределились следующим образом:

1 место – команда из Вилейского района;

2 место – команда из Молодечненского района;

3 место – команда из Слуцкого района.







Победителями этапа «спасание на водах» стали участники команды из Вилейского района: золото досталось Смолику Алексею, серебро – Щербанюку Алексею, а бронза – Амелину Владиславу.

МЧС Республики Беларусь

 
 
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10 марта в Минской областной детско-юношеской спортивной школе «Олимпик-2011» г.Молодечно состоялось открытое первенство Минской области по спасанию на водах и...

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