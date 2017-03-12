|
Вилейский район занял 1 место в открытом первенстве Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс»
13.03.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)
10 марта в Минской областной детско-юношеской спортивной школе «Олимпик-2011» г.Молодечно состоялось открытое первенство Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс».
Данное мероприятие ежегодно проводится с целью популяризации профессии спасателя-пожарного, развития у подростков навыков и умений оказания помощи утопающим, дальнейшего повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды Минской области.
Первенство прошло в два этапа: спасание на водах и соревнования по плаванию способом брасс (дистанция 50 м). В мероприятии приняли участие спортсмены-пловцы из 19 команд Минской области.
В результате упорной борьбы в первенстве Минской области по плаванию способом брасс победу одержали пловцы из Борисова. Вторую ступень пьедестала заняла команда из Минского района, а третью – из Молодечно.
В личном зачете первой стала Головкина Маргарита (Борисов), второй – Вербицкая Елизавета (Минский район) и третьим – Сивицкий Назар (Минский район).
По итогам открытого первенства по спасанию на водах места распределились следующим образом:
1 место – команда из Вилейского района;
2 место – команда из Молодечненского района;
3 место – команда из Слуцкого района.
Победителями этапа «спасание на водах» стали участники команды из Вилейского района: золото досталось Смолику Алексею, серебро – Щербанюку Алексею, а бронза – Амелину Владиславу.
МЧС Республики Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вилейский район занял 1 место в открытом первенстве Минской области по спасанию на водах и плаванию способом «брасс»
10 марта в Минской областной детско-юношеской спортивной школе «Олимпик-2011» г.Молодечно состоялось открытое первенство Минской области по спасанию на водах и...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии