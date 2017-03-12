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Азаренко будет работать с бывшим тренером Шараповой

13.03.2017 15:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника россиянки Марии Шараповой, об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

Азаренко в декабре прошлого года стала матерью. Белоруска неоднократно заявляла о своем желании вернуться на корт. Ожидается, что она вернется в большой спорт будущим летом и выступит на US Open в Нью-Йорке. В настоящее время Азаренко находится в Минске.

"Привет, ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса", — написала Азаренко в своем микроблоге Twitter.

По словам теннисистки, она рада сотрудничеству с Джойсом.

Белоруска сейчас занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее  44-летний Джойс работал с российской теннисисткой Марией Шараповой с 2005 по 2011годы. По его началом она выиграла более десятка турниров под эгидой WTA, среди которых US Open-2006 и Australian Open-2008.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска официально представила нового тренера, которым стал 44-летний американец Майкл Джойс.

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