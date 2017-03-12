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Азаренко будет работать с бывшим тренером Шараповой
13.03.2017 15:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника россиянки Марии Шараповой, об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
"Привет, ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса", — написала Азаренко в своем микроблоге Twitter.
По словам теннисистки, она рада сотрудничеству с Джойсом.
Белоруска сейчас занимает 17-е место в рейтинге WTA.
Напомним, ранее 44-летний Джойс работал с российской теннисисткой Марией Шараповой с 2005 по 2011годы. По его началом она выиграла более десятка турниров под эгидой WTA, среди которых US Open-2006 и Australian Open-2008.
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Белоруска официально представила нового тренера, которым стал 44-летний американец Майкл Джойс.
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