МИНСК, 13 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника россиянки Марии Шараповой, об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

Азаренко в декабре прошлого года стала матерью . Белоруска неоднократно заявляла о своем желании вернуться на корт. Ожидается, что она вернется в большой спорт будущим летом и выступит на US Open в Нью-Йорке . В настоящее время Азаренко находится в Минске.

"Привет, ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса", — написала Азаренко в своем микроблоге Twitter.

Hey guys! I would like to officially welcome my new coach Michael @mikejoyce73 to the team Vika. I'm very excited about our partnership! — victoria azarenka (@vika7) 12 марта 2017 г.

По словам теннисистки, она рада сотрудничеству с Джойсом.

Белоруска сейчас занимает 17-е место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее 44-летний Джойс работал с российской теннисисткой Марией Шараповой с 2005 по 2011годы. По его началом она выиграла более десятка турниров под эгидой WTA, среди которых US Open-2006 и Australian Open-2008.