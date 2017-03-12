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«Крумкачам», «Днепру» и «Нафтану» отказали в выдаче лицензии

13.03.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию БФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии для клубов высшей лиги.

Как сообщает «Прессбол» со ссылкой на главу комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев, за нарушение финансовых критериев регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов отказано в выдаче лицензий следующим футбольным клубам:

«Днепр» (Могилев) — за нарушение статей 51 «Отсутствие просроченной задолженности перед другими футбольными клубами», 52-1 «Отсутствие просроченной задолженности перед социальными фондами/налоговыми органами», 53 «Отсутствие просроченной задолженности перед АБФФ»;

«Крумкачы» (Минск) — за нарушение статьи 50 «Годовая бухгалтерская отчетность»;

«Нафтан» (Новополоцк) — за нарушение статьи 52 «Отсутствие просроченной задолженности перед сотрудниками».

Футбольные клубы, несогласные с решением Комитета, имеют право в течение 3 рабочих дней подать апелляцию в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ. Отмечается, что пока этим правом воспользовались только «Крумкачы».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В пятницу в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию БФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии для клубов высшей...

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