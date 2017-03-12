Спортивный директор СКА Андрей Крайнов рассказал о стремлении клуба выступать в SEHA-лиге.

- Проблему игровой практики могло бы решить вступление СКА в SEHA-лигу. Это реально?

– Мы очень хотим в этот турнир. Мы уже обращались по этому вопросу, но нам отказали. Сегодня у СКА есть и конкурентоспособная команда, и арена, и вся необходимая инфраструктура. В этом году будем снова обращаться в директорат SEHA-лиги.

- Кроме инфраструктуры, есть еще два острых момента. Первый — потянет ли СКА участие в SEHA-лиге финансово?

– Это можно было бы обсуждать, если бы нам сказали: ребята, выполняете такие-то условия — и становитесь участниками турнира.

- Второй вопрос, которым задаются, — будет ли СКА конкурентоспособен на этом уровне?

– Конечно, СКА не займет первое место, но и последним не будет. Нам по силам держаться в середине таблицы. Но главное — наши игроки получат отличную игровую практику и возможность прогрессировать. Это придаст толчок развитию гандбола в стране. Сейчас в Минске практически нет гандбола высокого уровня. Только матчи сборной и поединки СКА в еврокубках. А ведь даже недавнюю рядовую игру с ЗТР во дворце спорта «Уручье» посетили более 600 человек. Представьте, если в Минск приедут представители SEHA-лиги. Сколько болельщиков придут на трибуны, сколько детей захотят заняться гандболом.

Я хочу обратиться к Александру Анатольевичу Мешкову: окажите СКА содействие по вступлению в SEHA-лигу. Думаю, помочь в его силах. Лично я не вижу минусов. Никто от этого не потеряет, а белорусский гандбол только выиграет. Это выгодно национальной команде — сборники получат хорошую игровую практику. Это положительно скажется на имидже руководителя БГК — и пресса, и болельщики оценят жест доброй воли, – сказал Крайнов.