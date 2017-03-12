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"Крумкачы" не получили лицензию Высшей лиги и подали апелляцию

13.03.2017 16:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" подал апелляцию на решение комитета по клубному лицензированию Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) отказать в выдаче лицензии для клубов Высшей лиги, сообщили Sputnik в АБФФ.

"Крумкачы" не получили лицензию Высшей лиги и подали апелляцию
© Sputnik / Виктор Толочко
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В минувшую пятницу, 10 марта, в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ. "Крумкачы" не получили лицензию за нарушение финансовых критериев Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

Как проинформировали в АБФФ "вороны", несогласные с таким решением, в тот же день направили апелляцию.

"Заседание апелляционного комитета по клубному лицензированию по рассмотрению апелляции ФК "Крумкачы"состоится 17 марта", — говорится в сообщении.

Вместе с минской командой в получении лицензии было отказано также могилевскому "Днепру" и новополоцокму "Нафтану".

В свою очередь лицензию получили БАТЭ Борисов, "Витебск", "Гомель", "Городея", "Динамо-Брест", "Динамо-Минск", "Ислочь", "Минск", "Неман", "Славия-Мозырь", "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер".

Напомним, чемпионат Беларуси по футболу стартует 1 апреля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кроме так называемой "народной команды", комитет АБФФ отказал в выдаче лицензии еще двум клубам.

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