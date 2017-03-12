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Калачев не сыграет за сборную Беларуси против Швеции и Македонии

13.03.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не будет принимать участия в матчах сборной Беларуси со шведами и македонцами.

Ранее игрок «Ростова» объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян на пресс-конференции заявил, что игрок еще не прощался со сборной.

Главный тренер национальной команды Игорь Криушенко ранее сообщил, что «нельзя разбрасываться такими мастерами как Калачев и Корниленко.

В рамках отбора на ЧМ-2018 сборная Беларуси 25 марта сыграет в гостях с командой Швеции, 28-го – на выезде против Македонии в товарищеском поединке.

Сергей Канашиц: «Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, а у Тимофея карьера все в рост и в рост»

 
 
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По сведениям «Прессбола», полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не будет принимать участия в матчах сборной Беларуси со шведами и македонцами.

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