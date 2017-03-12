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Макар предоставил документ из Следственного комитета о своей непричастности к договорным матчам

13.03.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба, Дмитрий Макар предоставил документ из Следственного комитета, в котором сообщается о том, что он не фигурировал в деле о договорных матчах.

«Этот документ из Следственного комитета подтверждает мою невиновность. Я даже не был подозреваемым в этом деле. В свое время мне поступило несколько звонков с предложениями, на которые я ответил отказом. Моя единственная «ошибка» заключается в том, что я не сообщил об этих звонках в федерацию. Правда, мне до сих не понятно, почему я оказался в списке людей, которых обвиняют в организации договорных матчей», – сказал Макар в беседе с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным.

Ранее Дмитрий Макар заявил о том, что ждет извинений от АБФФ за факт включения его в список фигурантов дела о договорных матчах.

АБФФ назвала 24 человек, причастных к договорным матчам. Что нового мы узнали?

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Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба, Дмитрий Макар предоставил документ из Следственного комитета, в котором сообщается о том,...

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