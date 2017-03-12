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Макар предоставил документ из Следственного комитета о своей непричастности к договорным матчам
13.03.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба, Дмитрий Макар предоставил документ из Следственного комитета, в котором сообщается о том, что он не фигурировал в деле о договорных матчах.
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Бывший игрок «Ислочи», а сейчас тренер детской команды минского клуба, Дмитрий Макар предоставил документ из Следственного комитета, в котором сообщается о том,...
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