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Лисаковичу может вновь потребоваться операция
13.03.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Шахтера» Виталий Лисакович может вновь перенести операцию, сообщает «Прессбол».
У футболиста случился рецидив травмы.
Напомним, в прошлом году Лисакович пропустил часть сезона из-за повреждения колена.
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Форвард «Шахтера» Виталий Лисакович может вновь перенести операцию, сообщает «Прессбол».
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