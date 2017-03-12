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«Гомель» арендовал Елезаренко
13.03.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» до конца сезона отдал в аренду «Гомелю» полузащитника Евгения Елезаренко, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, в минувшем сезоне 23-летний футболист забил 2 гола в 20 матчах чемпионата Беларуси.
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«Шахтер» до конца сезона отдал в аренду «Гомелю» полузащитника Евгения Елезаренко, сообщает официальный сайт клуба.
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