И.о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 24 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Оренбург», Россия).

Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба – БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба – «Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Александр Глеб («Крылья Советов», Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все – БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия).

Нападающие: Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба – БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Отметим, что Александр Глеб пропустит ближайший матч квалификации чемпионата мира против шведов из-за дисквалификации (красная карточка в игре с Болгарией)

Сбор главной команды страны продлится с 20 по 29 марта. Наша команда разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ. 24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 состоится в Стокгольме 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

Оба матча будут показаны в прямом эфире БГТРК.