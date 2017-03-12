﻿ Родионов, Гутор, Драгун, Скавыш и Брессан вызваны в сборную Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Родионов, Гутор, Драгун, Скавыш и Брессан вызваны в сборную Беларуси

13.03.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

И.о. главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 24 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Оренбург», Россия).

Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба – БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба – «Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Александр Глеб («Крылья Советов», Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все – БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия).

Нападающие:  Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба – БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Отметим, что Александр Глеб пропустит ближайший матч квалификации чемпионата мира против шведов из-за дисквалификации (красная карточка в игре с Болгарией)

Сбор главной команды страны продлится с 20 по 29 марта. Наша команда разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ. 24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации чемпионата мира ФИФА 2018 состоится в Стокгольме 25 марта. Противостояние на стадионе «Френдс-Арена» начнется в 20.00 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведет товарищеский матч против Македонии. Игра пройдет на стадионе «Филип II», а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени.

Оба матча будут показаны в прямом эфире БГТРК.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лисаковичу может вновь потребоваться операция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика