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Хомутовский вернулся в «Крумкачы»

13.03.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Василий Хомутовский, уже работавший в «Крумкачах» в должности тренера вратарей, а также исполнявший обязанности главного тренера вернулся в «Крумкачы».

«Зимой была неопределенность. Я понимал, что в любой момент могу уехать за границу.  Не мог по ходу предсезонки или сезона кинуть команду и оставить ее без тренера вратарей. Поэтому решил не продлевать контракт, не хотел подставлять клуб. Сейчас я принял решение остаться в Минске. До лета точно никуда дергаться не буду. Денис Петрович позвонил и предложил вернуться. Его не смущает то, что посреди чемпионата я могу куда-то уехать. И я с радостью принял это предложение, очень рад вернуться в «Крумкачы», – сказал Хомутовский.

Стоит отметить, что тренер вратарей Валерий Макаревич останется в структуре клуба.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Василий Хомутовский, уже работавший в «Крумкачах» в должности тренера вратарей, а также исполнявший обязанности главного тренера вернулся в «Крумкачы».

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