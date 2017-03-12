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Андрей Мишаев: «У клубов долги, значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент, я действую в его рамках»
13.03.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову о возможности пойти навстречу клубам, которые не прошли процедуру лицензирования для клубов высшей лиги.
– Может ли БФФ пойти навстречу
– Возьмем ФК «Крумкачы». Мы с руководством клуба детально обговорили, какие документы должны быть представлены. «Днепр» и «Нафтан»? Есть долги, а значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент по лицензированию. Я действую в его рамках.
– Возможна ли ситуация, при которой «Днепр» и «Нафтан» начнут сезон с долгами?
– Клуб, помимо оплаты, может договориться с кредиторами о переносе сроков выплат. Это, конечно, сложно применить, если речь идет о зарплатах, потому что законодательство четко устанавливает: зарплата должна быть выплачена не позднее следующего месяца.
УЕФА в этом отношении несколько мягче: когда футболисту или тренеру клуб должен, но не имеет возможности рассчитаться, допускается соглашение о продлении срока выплат на определенный период времени. Естественно, не на три года, а на три-четыре месяца.
В прошлом году такая ситуация была с брестским «Динамо»: порядка 10-11 футболистов, на тот момент ушедших из клуба, ни в какую не соглашались на отсрочку. Однако в итоге срок был продлен до четырех месяцев, и клуб целиком рассчитался. Все зависит от того, насколько позволяют обстоятельства. Неизвестно, как все случилось бы, не приди в Брест иностранные инвесторы, – сказал Мишаев.
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Андрей Мишаев: «У клубов долги, значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент, я действую в его рамках»
Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову о возможности пойти навстречу клубам, которые не...
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