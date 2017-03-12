﻿ Андрей Мишаев: «У клубов долги, значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент, я действую в его рамках». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрей Мишаев: «У клубов долги, значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент, я действую в его рамках»

13.03.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову о возможности пойти навстречу клубам, которые не прошли процедуру лицензирования для клубов высшей лиги.

– Может ли БФФ пойти навстречу «Нафтану», «Крумкачам» и «Днепру» и закрыть глаза на определенные пункты?

– Возьмем ФК «Крумкачы». Мы с руководством клуба детально обговорили, какие документы должны быть представлены. «Днепр» и «Нафтан»? Есть долги, а значит, критерии не выполнены. Исполком утвердил регламент по лицензированию. Я действую в его рамках.

– Возможна ли ситуация, при которой «Днепр» и «Нафтан» начнут сезон с долгами?

– Клуб, помимо оплаты, может договориться с кредиторами о переносе сроков выплат. Это, конечно, сложно применить, если речь идет о зарплатах, потому что законодательство четко устанавливает: зарплата должна быть выплачена не позднее следующего месяца.

УЕФА в этом отношении несколько мягче: когда футболисту или тренеру клуб должен, но не имеет возможности рассчитаться, допускается соглашение о продлении срока выплат на определенный период времени. Естественно, не на три года, а на три-четыре месяца.

В прошлом году такая ситуация была с брестским «Динамо»: порядка 10-11 футболистов, на тот момент ушедших из клуба, ни в какую не соглашались на отсрочку. Однако в итоге срок был продлен до четырех месяцев, и клуб целиком рассчитался. Все зависит от того, насколько позволяют обстоятельства. Неизвестно, как все случилось бы, не приди в Брест иностранные инвесторы, – сказал Мишаев.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава комитета АБФФ по лицензированию Андрей Мишаев рассказал корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову о возможности пойти навстречу клубам, которые не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Макар предоставил документ из Следственного комитета о своей непричастности к договорным матчам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика