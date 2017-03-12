﻿ Игроки «Линкольна» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» после поражения 0:5 от «Арсенала». 21.by
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Игроки «Линкольна» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» после поражения 0:5 от «Арсенала»

13.03.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После четвертьфинала Кубка Англии футболисты «Линкольн Сити» помыли гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Арсенала».

«Линкольн», ставший первым за 103 года клубом из нон-лиги в 1/4 финала турнира, проиграл на «Эмирейтс» (0:5). После игры команда попросила пылесос у сотрудников стадиона.

«Мы всегда убираемся в раздевалке, чтобы удостовериться, что сдаем ее в том же виде, в котором получили.

Если это достойное поведение для All Blacks (сборная Новой Зеландии по регби – прим. Sports.ru), то и для нас – тоже», – сказал главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули.

 
 
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После четвертьфинала Кубка Англии футболисты «Линкольн Сити» помыли гостевую раздевалку на домашнем стадионе «Арсенала».

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