После четвертьфинала Кубка Англии футболисты «Линкольн Сити» помыли гостевую раздевалку на домашнем стадионе .

«Линкольн», ставший первым за 103 года клубом из нон-лиги в 1/4 финала турнира, проиграл на (0:5). После игры команда попросила пылесос у сотрудников стадиона.

«Мы всегда убираемся в раздевалке, чтобы удостовериться, что сдаем ее в том же виде, в котором получили.

Если это достойное поведение для All Blacks (сборная Новой Зеландии по регби – прим. Sports.ru), то и для нас – тоже», – сказал главный тренер «Линкольна» Дэнни Коули.