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Чиди Осучукву: «В Бресте постараемся выиграть у минского «Динамо»

13.03.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Португальский полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву прокомментировал итоги первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против минских одноклубников.

– Это была моя первая официальная игра и она получилось хорошей. Надеюсь, в ответном матче мы сможем сыграть еще лучше.

В футболе все хотят забивать, в том числе и я. Перед игрой планировал забить несколько голов и очень рад, что получилось записать на свой счет хотя бы один.

В первом тайме у нас возникли сложности со входом в игру. Футболисты минского «Динамо» действовали хорошо и многого не позволяли. В перерыве, после инструкции от тренера, мы собрались, начали играть в тот футбол, который хотели показать, и сумели забить два гола.

Счет 2:2 в первом матче – это нормальный результат для нас. В Бресте постараемся выиграть», – рассказал Осучукву.

 
Теги: Брест
 
 
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Португальский полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву прокомментировал итоги первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против минских...

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