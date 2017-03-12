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Чиди Осучукву: «В Бресте постараемся выиграть у минского «Динамо»
13.03.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Португальский полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву прокомментировал итоги первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против минских одноклубников.
– Это была моя первая официальная игра и она получилось хорошей. Надеюсь, в ответном матче мы сможем сыграть еще лучше.
В футболе все хотят забивать, в том числе и я. Перед игрой планировал забить несколько голов и очень рад, что получилось записать на свой счет хотя бы один.
В первом тайме у нас возникли сложности со входом в игру. Футболисты минского «Динамо» действовали хорошо и многого не позволяли. В перерыве, после инструкции от тренера, мы собрались, начали играть в тот футбол, который хотели показать, и сумели забить два гола.
Счет 2:2 в первом матче – это нормальный результат для нас. В Бресте постараемся выиграть», – рассказал Осучукву.
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Португальский полузащитник брестского «Динамо» Чиди Осучукву прокомментировал итоги первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против минских...
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