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Лисакович пропустит около 2 месяцев
13.03.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
По результатам углубленного медицинского обследования у форварда «Шахтера» Виталия Лисаковича выявлено повреждение пахового кольца, которое потребует оперативного вмешательства.
Операция будет проведена в ближайшие дни.
Ориентировочный срок возвращения в общую группу – 1,5-2 месяца.
Напомним, в прошлом году Лисакович также пропустил часть сезона.
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По результатам углубленного медицинского обследования у форварда «Шахтера» Виталия Лисаковича выявлено повреждение пахового кольца, которое потребует...
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