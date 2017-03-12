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Лисакович пропустит около 2 месяцев

13.03.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По результатам углубленного медицинского обследования у форварда «Шахтера» Виталия Лисаковича выявлено повреждение пахового кольца, которое потребует оперативного вмешательства.

Операция будет проведена в ближайшие дни.

Ориентировочный срок возвращения в общую группу – 1,5-2 месяца.

Напомним, в прошлом году Лисакович также пропустил часть сезона.

 
 
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По результатам углубленного медицинского обследования у форварда «Шахтера» Виталия Лисаковича выявлено повреждение пахового кольца, которое потребует...

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